Ben Affleck blocca domanda di Fabio Fazio, poi elogia Jennifer Lopez: “Brillante, mi aiuta in tutto” Ben Affleck, in collegamento da Los Angeles, è intervenuto nel corso della puntata di Che tempo che fa trasmessa il 26 marzo. L’attore ha parlato del suo nuovo film Air – La storia del grande salto, ha chiarito di non voler usare il nome di Michael Jordan per fare promozione e ha avuto parole romantiche per la moglie Jennifer Lopez.

A cura di Daniela Seclì

Ben Affleck è intervenuto nel corso della puntata di Che tempo che fa, trasmessa il 26 marzo. L'attore, in collegamento da Los Angeles, ha parlato del film Air – La storia del grande salto, da lui scritto, diretto e interpretato, che arriverà nelle sale italiane il 6 aprile. Tramite la storia che portò alla nascita delle celebri calzature Air Jordan, Affleck intende approfondirne i meccanismi più profondi e le dinamiche delle persone coinvolte. Affleck ha spiegato:

Il prodotto era speciale perché rappresentavano quell'atleta e instillavano così dei sentimenti nel pubblico. Qualcosa che oggi si dà per scontato, ma in quegli anni era una nozione nuova e radicale. Si credeva così tanto in questo cestista, che investirono una fortuna su di lui.

Ben Affleck precisa che il suo film non è la storia di una scarpa

Ben Affleck ha colto l'occasione di questa intervista per precisare che il film non intende raccontare semplicemente la storia di come sono nate le scarpe Air Jordan, ma lo scopo è quello di mettere in scena tutto ciò che ruota attorno a questo mondo:

Non è la storia di una scarpa. Potrebbe sembrare semplicemente propaganda capitalista, dire quanto meravigliosa questa azienda fosse, ma il nostro approccio è più raffinato, mira a fare comprendere i rapporti tra un'azienda e il mercato degli Stati Uniti d'America. Fa capire come le aziende sfruttano le figure degli atleti. Abbiamo cercato di esplorare tutto a 360 gradi, anche per dare speranza, ottimismo, in ciò che c'è in questa situazione. Il protagonista non è chi pensi che sia. La storia ruota attorno alla madre di Michael Jordan.

Ben Affleck non risponde alla domanda di Fazio su Michael Jordan

Ben Affleck ha rimarcato la stima che prova per Michael Jordan sin da quando era bambino: "Gli ho sempre riconosciuto di essere al di sopra di tutto. Da piccolo pensavo: ‘Se lui fa queste cose, anch'io riuscirò a fare qualcosa di bello, di grande nella vita'. Io ho fatto Batman? Quello che ha fatto Batman in confronto a Jordan sono noccioline". Quando Fabio Fazio gli ha chiesto se Michael Jordan abbia visto il film, l'attore ha chiarito con fermezza di non voler usare il nome di Jordan per promuovere questo progetto:

Leggi anche Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: la coppia che ha fatto la storia della tv

Se ha visto il film? Devo stare un po' attento. Non voglio citare Michael per promuovere questo film. Questo film non è la storia di Michael Jordan, non racconta la sua vita, è la storia di altri che erano intorno a lui, che interagivano con lui. Usarlo per fare pubblicità al film, no. Certo gli abbiamo parlato, gli abbiamo chiesto se gli avrebbe fatto piacere. È stato lui a chiedere che fosse Viola Davis a interpretare sua madre.

E sull'amico Matt Damon, che nel film interpreta Sonny Vaccaro, ha spiegato: "Lo abbiamo fatto ingrassare, abbiamo anche lavorato sulle inquadrature in modo che le riprese potessero gonfiargli un po' il viso, in modo da farlo sembrare un po' diverso dal Matt Damon che tutti conoscono. Così, è più facile identificarsi con lui".

Le romantiche parole per la moglie Jennifer Lopez

Infine, Fabio Fazio ha chiesto a Ben Affleck se è vero che Jennifer Lopez lo abbia aiutato nella scrittura del film. L'attore ha confermato: