Gucci sfila in Corea del Sud: perché ha presentato la collezione Cruise 2024 a Seoul La scelta di Gucci ci dice molto di come sta cambiando il mercato del lusso e della nuova geografia della moda.

A cura di Beatrice Manca

Da Firenze a Seoul, sola andata. La casa di moda Gucci ha presentato la nuova collezione Cruise 2024 in Corea del Sud, nella fortezza dell'antico palazzo Gyeongbokgung. Per la casa di moda si tratta di una collezione ‘di passaggio': l'era di Alessandro Michele si è ormai conclusa e si attende la prossima fashion week per vedere il debutto di Sabato De Sarno. È vero che i brand di moda scelgono sempre location esotiche per le sfilate Cruise e Resort, ma la scelta di Gucci ci dice molto di come sta cambiando il mercato del lusso e chi esercita la maggiore influenza sulla scena culturale.

La collezione Cruise di Gucci si ispira allo sport

In attesa di vedere il lavoro del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno, la sfilata Cruise 2024 di Gucci ci porta tra le strade di Seoul attraverso uno stile contaminato dall'influenza del K-Pop e dello streetwear. Tra gli ospiti vip, l'attrice Dakota Johnson e Asap Rocky. Tutta la collezione è un continuo scambio tra i materiali e le tecniche sartoriali e i codici dell'abbigliamento sportivo e casual.

Gucci Cruise

Il tailleur in lana bouclé, la camicetta di seta, le scarpe con kitten heel si accendono nei colori degli anni Dieci. I top e le giacche strizzando l'occhio alle mute degli sport acquatici, mentre i cappotti con i fiocchi richiamano gli abiti tradizionali. Tutti i look sono completati da occhiali da sole a mascherina, maxi cerniere e guanti tecnici. Al posto delle it bag sottobraccio alle modelle compare addirittura una tavola da surf!

Gucci Cruise

Seoul è la nuova capitale della moda?

Su promessa di una donazione per il restauro, il Palazzo Gyeongbokgung ha aperto le porte del suo cortile cerimoniale a Gucci ospitando per la prima volta in assoluto una sfilata di moda. Ma non è la prima volta che una Maison europea sfila a Seoul: solo poche settimane fa è stata la volta di Louis Vuitton, che per il suo show ha collaborato con il regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk.

Gucci Cruise

L'industria della moda sa che il mercato sudcoreano è tra i più floridi al mondo: secondo Morgan Stanley, i coreani spendono in media più di qualsiasi altro Paese in beni di lusso. Da anni si parla di un nuovo soft power culturale della Corea del Sud: dall'ascesa del K-Pop fino a film e serie tv di successo, da Parasite alla già citata Squid Game, Seoul è decisamente la capitale da tenere d'occhio.