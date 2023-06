Jennifer Lopez cambia look per l’estate: ora ha i capelli lunghi e la frangia XXL Jennifer Lopez ha cambiato look e lo ha rivelato sui social, dove ha condiviso le sue prime foto con le extension e la frangia: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez si sta preparando per l'inizio dell'estate 2023 e a dimostrarlo sono i numerosi look freschi e sbarazzini che sta sfoggiando sui social giorno dopo giorno. Dopo essere apparsa sul red carpet in compagnia di Ben Affleck con l'abito "effetto muta da sub" ha dato spazio ai colori accesi e vitaminici, spaziando tra piume rosso fuoco e zeppe glitter abbinate a maxi dress con la schiena nuda. Ora è passata ai capelli e, complice l'intervento del suo nuovo parrucchiere, ci ha dato un taglio netto. L'acconciatura destinata a diventare un must della bella stagione? È con i capelli lunghi, scalati, vaporosi e con una frangia XXL.

Il nuovo hair look di Jennifer Lopez

Volete essere super trendy con l'inizio dell'estate? Dovete prendere ispirazione da J.Lo, che nelle ultime ore ha rivelato l'acconciatura must della bella stagione. Fino a qualche giorno fa ha sfoggiato un long bob portato con la fila centrale, ora le cose sono cambiate e ha puntato tutto su una frangetta piena e XXL. Si è servita di alcune extension per rendere i capelli lunghissimi ma ha aggiunto delle scalature laterale, così da rendere l'intera chioma vaporosa e da mettere in risalto le sfumature color caramello. Ha portato i capelli leggermente ondulati sulle punte, mentre per la frangia ha scelto uno styling liscio ma allo stesso tempo voluminoso.

Jennifer Lopez con la frangia

J.Lo ha cambiato parrucchiere

Chi c'è dietro il cambio look di J.Lo? Lorenzo Martin, un hairstylist di Los Angeles amatissimo dalle star. Non è la prima volta che i due collaborano, hanno saltuariamente lavorato insieme fin dal 2022 ma solo di recente la partnership è diventata fissa. La popstar in precedenza si era affidata quasi sempre a Chris Appleton, parrucchiere che cura le acconciature anche di Kim Kardashian, ma ora pare aver avuto la necessità di aggiungere un tocco di novità alla sua immagine. Jennifer non è l'unica cliente "famosa" di Lorenzo Martin, a farle compagnia nel suo salone di bellezza sono celebrities del calibro di Heidi Klum, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Mariah Carey, Catherine Zeta Jones, Angelina Jolie e Britney Spears. Quale sarà il prossimo colpo di testa della cantante?