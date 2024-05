video suggerito

L'abito surrealista di Demi Moore per Cannes 2024, chi ha firmato il vestito dai richiami fantascientifici L'attrice statunitense, per la prima volta in gara alla kermesse, si è presentata sulla Croisette con un look particolare, dalle linee aliene.

A cura di Annachiara Gaggino

Demi Moore in Schiaparelli

Demi Moore si sta godendo la sua avventura al Festival del Cinema di Cannes. L'attrice ha preso parte alla kermesse con The Substance, in lizza per la Palma d'Oro, secondo film di Coralie Fargeat; è dal 1995 che la sessantunenne non viene vista sulla Croisette, anno in cui aveva accompagnato l'ex marito Bruce Willis alla première de Il quinto elemento, è si tratta della prima volta in cui recita in un film in gara.

Dopo aver calcato il red carpet nei giorni scorsi con un vestito rosso tempestato di strass firmato Armani Privé, Demi Moore torna a sfilare sulla Croisette con un abito surrealista.

Coralie Fargeat e Demi Moore

Chi ha firmato il look di Demi Moore

Lunghi capelli lasciati sciolti e trucco leggero sui toni neutri, Demi Moore si presenta così alla presentazione del film di cui è protagonista. Basta l'abito per stupire il pubblico.

Demi Moore in Schiaparelli

L'attrice ha indossato un vestito color crema della collezione couture Primavera/Estate 2024 di Schiaparelli, un capo dal taglio a sirena, aderente in vita e sui fianchi che si allarga in un elegante drappeggio sotto le ginocchia. A rendere caratteristico il modello è l'elemento che decora lo scollo a cuore, una sorta di continuum rigido dell'abito, che si lancia verso l'esterno creando una sorta di pinna laterale.

Demi Moore in Schiaparelli

La collezione del marchio nell'orbita di Tod's, svelata a Parigi a inizio anno, si ispira alla fantascienza e a tutto ciò che riguarda lo spazio, portando in scena abiti dalle linee aliene. Non è la prima volta che l'attrice indossa creazioni della Maison disegnata da Daniel Roseberry, a cui è legata da un rapporto di amicizia.

Demi Moore in Schiaparelli

L'attrice era stata fotografata assieme alla figlia Scout Willis e il Direttore Creativo del brand, alla festa di inaugurazione della boutique di Los Angeles lo scorso autunno. Non c'è da stupirsi, quindi, se la sessantatreenne ha scelto di affidarsi al designer per un momento così importante come il suo debutto in gara al Festival de Cinema di Cannes.