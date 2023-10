Demi Moore e la figlia Scout vestono coordinate: look a contrasto al party di Schiaparelli Madre e figlia hanno sfoggiato dei completi a contrasto in occasione del cocktail organizzato dalla Maison a Los Angeles, un look che le fa apparire quasi sorelle.

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra, Scout Willis, Daniel Roseberry e Demi Moore in Schiaparelli

Party losangelino per Schiaparelli, che inaugura il terzo negozio statunitense in collaborazione con Neiman Marcus. Un parterre di celeb hanno festeggiato l'opening nel corso di un evento che si è svolto alla John Sowden House, un location suggestiva che conta più di cento anni, e che ha visto la partecipazione di Angela Bassett, Olivia Wilde, Chrishelle Lim, Joey King e Demi Moore, accompagnata dalla figlia Scout LaRue Willis.

Demi Moore e Scout Willis come sorelle

Madre e figlia hanno preso parte al cocktail party organizzato da Schiaparelli con look coordinati. L'attrice ha indossato un completo color crema in lana stile anni Sessanta caratterizzato da una decorazione arabesco nera sull'orlo della gonna, sui polsini, e la chiusura della giacca. I capi sono ispirati a una foto di Cecil Beaton che ha immortalato la duchessa di Windsor, Wallis Simpson in un abito della collezione Schiaparelli Primavera-Estate 1937.

Demi Moore e Shalom Harlow in Schiaparelli

Nell'immagine la duchessa indossava un completo composto da una giacca sartoriale nera a maniche lunghe su cui è applicato un motivo rococò in pelle bianca a contrasto e una gonna lunga abbinata. Daniel Roseberry ha reinterpretato il pezzo d'archivio invertendo i colori, rielaborando la forma del modello e accorciando la lunghezza della gonna rendendo la silhouette minimalista e moderna. Il look è completato da un paio di stivali vernice bianchi decorati con il caratteristico buco della serratura della Maison in smalto tono su tono.

Da sinistra, Scout Willis, Daniel Roseberry e Demi Moore in Schiaparelli

Anche Scout Willis, figlia dell'attrice e di Bruce Willis ha preso parte ai festeggiamenti, optando invece per un completo nero, a contrasto con quello della madre. Per lei una giacca da smoking in velluto con collo a scialle in raso, dello stesso materiale anche le tasche. Il modello è caratterizzato da un taglio aderente che, combinato alle spalle larghe, allunga la silhouette mentre è decorato da bottoni gioielli e una catena dorata sul retro.