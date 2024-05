video suggerito

A Cannes 2024 sfilano cristalli e paillettes: brillano Eva Longoria, Demi Moore e Emma Stone Demi Moore, Eva Longoria e Emma Stone in occasione della presentazione del film "Kinds of Kindness" hanno puntato sull'intramontabile tendenza sparkling.

A cura di Giusy Dente

Eva Longoria al Festival di Cannes 2024

Venerdì 17 maggio al Festival di Cannes è stato il grande momento di Yorgos Lanthimos, che ha presentato in anteprima il suo nuovo attesissimo film, Kinds of Kindness, in concorso per a Palma d'Oro. In Italia uscirà in sala il 6 giugno. Nel cast spiccano i due attori con cui il regista ha già lavorato in Povere Creature: Emma Stone, Margaret Qualley e Willem Dafoe. Con loro anche Jesse Plemons e Hunter Schafer. Erano tutti presenti al grande evento, che ha visto sfilare sul red carpet anche una serie di ospiti. Hanno preso parte alla premiere anche Eva Green, Demi Moore, Eva Longoria. La serata ha visto dominare i look scintillanti.

Il look di Eva Longoria sul red carpet

Sui red carpet e alle serate di gala Eva Longoria ama brillare: la tendenza sparkling è la sua preferita, lo ha dimostrato in diverse occasioni. L'abbiamo vista brillare al recente evento dell'Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles con un abito strapless argentato con strascico e paillettes. Stessa scelta anche al Festival di Cannes dello scorso anno, dove aveva puntato sull'intramontabile total black con dettagli scintillanti. Prima ancora era stata la volta della cerimonia degli Oscar 2023, con un prezioso abito tempestato di cristalli. Stavolta la scelta è caduta su una creazione della collezione couture Primavera 2024 di Elie Saab: il vestito aderente con strascico posteriore lascia la schiena nuda e presenta una maxi scollatura a V. È interamente rivestito di perle e piccoli cristalli, elementi must della Maison, che è solita nelle sue collezioni inserire dettagli come ricami, frange, pizzi, elementi scintillanti.

Eva Longoria in Elie Saab

Emma Stone diva della serata

Non poteva mancare Emma Stone, alla serata dedicata alla presentazione del suo ultimo film. L'attrice ha scelto un total look firmato Louis Vuitton. Il vestito con maxi scollatura a V era di un caldo bordeax, impreziosito da centinaia di paillettes tono su tono. Della stessa Maison anche sandali e gioielli. Questi ultimi erano tutti appartenenti alla collezione di Alta Gioielleria Deep Time, una linea ispirata all'evoluzione del pianeta e all'origine della Terra. Orecchini e bracciale dell'attrice sono realizzati in oro giallo e bianco, diamanti, platino.

Emma Stone in Louis Vuitton

Demi Moore brilla sul tappeto rosso

Scintillante, ma con un tocco floreale: anche Demi Moore ha preso parte alla serata, incantando con. un look sparkling. L'abito strapless rosso appartiene alla collezione couture Autunno 2023 di Armani Privé, una linea che traeva la sua fonte di ispirazione proprio dalle rose. Lo stilista aveva voluto omaggiare questo fiore, simbolo di mistero e seduzione. Difatti l'abito presenta proprio ricami a forma di fiorellini. L'attrice ha completato il look con gioielli Chopard coordinati: orecchini pendenti e un anello ricoperto di diamanti e rubini. Lo styling è del suo collaboratore di lunga data Brad Goreski. Demi Moore tornerà sul red carpet domenica: recita i infatti recita nel film The Substance, che sarà presentato in anteprima nel fine settimana.

Demi Moore in Armani Privé