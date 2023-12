Eva Longoria segue la tendenza sparkling: brilla sul red carpet vestita di paillettes Eva Longoria sul red carpet ha scelto un look sparkling, la tendenza del momento, perfetta da copiare in vista delle festività natalizie.

Domenica sera, il terzo gala annuale dell'Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles è stato un successo. L'evento ha visto la partecipazione di tantissime celebrities. Alcune sono state premiate per la loro rilevanza e la loro carriera nell'industria cinematografica: Meryl Streep, Michael B. Jordan, Oprah Winfrey, Sofia Coppola. Altre sono state ospiti della serata di beneficenza, organizzata per raccogliere fondi da destinare alla programmazione del museo. Hanno sfilato sul red carpet star del mondo del spettacolo, della moda, del cinema: Salma Hayek (dea in bianco con cerchietto sparkling), Demi Moore, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Dua Lipa, Cara Delevingne. Presente anche Eva Longoria con un look scintillante.

Il look sparkling di Eva Longoria

Eva Longoria non sbaglia un colpo sul red carpet, dove sa come attirare l'attenzione e non passare mai inosservata. L'attrice è una fashion icon amatissima e nelle occasioni speciali si affida spesso a Maison italiane. È una fan del total black, come l'outfit firmato Roberto Cavalli sfoggiato alla proiezione del suo ultimo film, il primo in veste di regista. Il 16 novembre scorso, invece, ha partecipato a una serata targata L'Oreal (di cui è ambasciatrice dal 2015).

Era la 18esima edizione della L'Oreal Paris Women of Worth Celebration tenutasi presso NeueHouse Hollywood a Los Angeles (California). Lì la scelta era caduta su un abito nero con maxi scollatura, in chiffon di seta, di Dolce&Gabbana. La stessa Maison l'ha vestita all'ultima serata di gala che l'ha vista sfilare sul red carpet, dove ha puntato invece su una scintillante creazione di Dolce&Gabbana interamente in paillettes, un abito lungo strapless color argento, aderentissimo e con silhouette a sirena.

Torna la moda sparkling

Cristalli, paillettes, glitter: i look natalizi sono all'insegna dell'effetto sparkling, che in questo periodo dell'anno torna prepotente di moda. C'è chi ama declinarlo sugli abiti e chi predilige puntare sugli accessori: fermagli e cerchietti gioiello sono un must have per essere trendy. Proprio su un cerchietto tempestato di cristalli ha puntato Salma Hayek, presente alla stessa serata di Eva Longoria.

Eva Longoria col long bob

Il 2 dicembre scorso alla sfilata di Balenciaga, che ha presentato la collezione Fall 2024, c'era anche Eva Longoria. L'attrice aveva i capelli lisci raccolti in una lunga coda di cavallo bassa. Eppure, appena un mese fa, sui social aveva condiviso con fan e follower il momento del taglio della chioma dal suo parrucchiere di fiducia, svelando poi la nuova acconciatura. Forse alla sfilata, dunque, l'attrice aveva una parrucca, visto che alla serata dell'Academy Museum of Motion Pictures la chioma era nuovamente corta. Si tratta di un long bob di tendenza, è il taglio del momento che mette d'accordo tutte le donne e che non passa mai di moda. Difatti è tra quelli di tendenza anche per l'Autunno/Inverno 2023-24.