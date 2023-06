Eva Longoria, l’abito trasparente con paillettes e schiena nuda è di una Maison italiana Alla proiezione speciale del nuovo film (in cui fa da regista) Eva Longoria ha incantato tutti con un look total black: ecco chi ha firmato l’abito trasparente.

A cura di Giusy Dente

Eva Longoria in Roberto Cavalli

Da attrice a regista: Eva Longoria ha intrapreso la sua prima avventura in questo nuovo ruolo, debuttando col film Flamin'Hot Cheetos. A molti questo nome potrebbe non suggerire nulla, ma in realtà si tratta di un prodotto famosissimo. Il titolo del film, infatti, rimanda proprio al noto snack omonimo, i bastoncini al formaggio ricoperti di polvere piccante al peperoncino. Il film che segna il debutto alla regia di Eva Longoria racconta la storia "ufficiale" della nascita dello snack. La neo regista è alle prese col tour di presentazione dell'opera, dunque sta girando diverse città in occasione delle anteprime. Impossibile non lasciarsi affascinare dallo stile glamour e seducente che sta sfoggiando di tappa in tappa.

Eva Longoria in total black

Nelle occasioni importanti, che si tratte di serate di gala o eventi o ancora proiezioni cinematografiche, Eva Longoria è solita optare per il colore glamour per eccellenza: il nero. L'attrice è una fan del total black, sinonimo intramontabile di eleganza. E lo ha dimostrato in tantissime occasioni, tra le ultime la sfilata di Victoria Beckham, alla Paris Fashion Week (in abito sottoveste trasparente), l'amfAr Gala (con un outfit scintillante di paillettes), l'Air Mall Party (con l'abito bucato da dark lady). A Miami, in occasione dell'anteprima del suo nuovo film, ha stupito con un colorato completo arancione satinato. Per la proiezione speciale di Los Angeles, invece, è tornata al dark look.

Eva Longoria in Roberto Cavalli

Chi ha firmato il look di Eva Longoria

A Los Angeles si è svolta una proiezione speciale di Flamin' Hot Cheetos, il film che segna il debutto alla regia di Eva Longoria. Per l'occasione, l'attrice ha puntato sul total black che tanto ama. Affidandosi alla stylist Maeve Reilly che cura spesso i suoi outfit (compreso quello della notte degli Oscar, bianco tempestato di cristalli) ha puntato sulla creazione di un brand italiano.

Sfilata Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2023–24

La 48enne ha scelto un abito firmato Roberto Cavalli. Fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-23, presentata da Fausto Puglisi alla scorsa Milano Fashion Week, nella prima giornata. La Maison ha presentato una collezione dove l'animalier (la stampa rappresentativa del brand) fa da protagonista, ma si affianca ad elementi come le piume, l'eco pelliccia, il denim, le frange, il velluto.

Eva Longoria indossa gioielli Chopard

L'abito indossato da Eva Longoria ha sfilato in passerella indossato dalla modella Mariacarla Boscono. È un abito lungo a maniche lunghe e con colletto leggermente rialzato, impreziosito da lavorazione in pizzo ed elementi scintillanti, dalle frange alle paillettes inserite in una trama floreale.

Eva Longoria in Roberto Cavalli

L'abito è trasparente e lascia la schiena completamente nuda, per un risultato molto seducente, che difatti l'attrice ha ulteriormente enfatizzato optando per un raccolto. Niente chioma sciolta, bensì una coda di cavallo alta, che ha lasciato la scollatura posteriore perfettamente in vista. Ha abbinato al vestito un paio di sandali neri e preziosi gioielli Chopard.