Eva Longoria debutta come regista: all’anteprima brilla col completo arancione satinato Eva Longoria ha scelto un look chic e colorato per l’anteprima a Miami del suo nuovo film, che segna il debutto alla regia dell’attrice.

A cura di Giusy Dente

Avete presente il famoso snack statunitense Flamin' Hot Cheetos? Sono i bastoncini al formaggio ricoperti di polvere di peperoncino e sono i protagonisti del film che vede il debutto alla regia di Eva Longoria. O meglio: l'attrice ha deciso di raccontare la storia che ruota attorno alla nascita di questo snack, che ha diversi risvolti inaspettati! La 48enne era presente alla proiezione del film a Miami.

Il look di Eva Longoria

Terminati gli impegni al Festival di Cannes, ora Eva Longoria è alle prese con la promozione del film che la vede in un ruolo inedito: quello di regista. L'attrice ha partecipato a diversi eventi della prestigiosa kermesse, dove si è distinta col suo stile glamour: l'amfAr Gala in total black scintillante, all'Air Mall Party con l'abito bucato, alla serata Lights On Women in un trendy rosa bubblegum con maxi scollatura. Ora che è tornata a casa, può dedicarsi agli eventi che precedono l'uscita del suo nuovo film. Flamin' Hot Cheetos uscirà il 9 giugno su Disney +. Nel mentre, l'attrice e regista sta presenziando alle varie anteprime. Per quella di Miami ha scelto un look chic ed elegante.

Da grande fan del nero, il colore che sfoggia più spesso nelle occasione speciali e di gala, si è invece concessa il colore stavolta. Ha puntato su un outfit monocromatico in una nuance molto primaverile, l'arancione. Il completo satinato presenta un top monospalla e un paio di pantaloni a sigaretta a vita alta. Ha aggiunto dei sandali con punta trasparente, cinturini scintillanti incrociati sulla pianta del piede e tacco alto.

La storia dei Flamin' Hot Cheetos

A lungo si è pensato che ad inventare l'iconico prodotto dell'industria alimentare fosse stato Richard Montañez. L'uomo per anni ha sostenuto questa versione dei fatti: lavorava come custode nello stabilimento Frito-Lay di Rancho Cucamonga quando ha proposto all'amministratore delegato dell'azienda la sua idea di uno snack piccante. La favola del latinoamericano su cui nessuno avrebbe scommesso, che invece sfonda nel settore alimentare, ha funzionato: era una favola a lieto fine.

Ne è nato persino un libro di memorie: Flamin' Hot: The Incredible True Story of One Man's Rise from Janitor to Top Executive. Ma il Los Angeles Times nel 2021 ha indagato meglio: ha intervistato ex dipendenti, ha consultato i documenti d'archivio. E ha scoperto che il vero artefice sarebbe un dipendente di livello inferiore, tale Lynne Greenfield, che avrebbe avuto un ruolo più decisivo nella nascita del prodotto. Eva Longoria ha iniziato a lavorare al progetto prima che emergesse tutto questo. In una recente intervista ha detto di essersi innamorata della storia di Richard Montañez, che da custode dello stabilimento si fa strada fino a entrare nel reparto marketing di Frito-Lay e a diventare poi dirigente della PepsiCo. "È l'uomo responsabile di uno dei miei snack preferiti. Lui è messicano-americano. Io sono messicano-americano. Come facevo a non conoscere questa storia?" ha raccontato. Più che sul dibattito inerente il reale inventore del prodotto, la regista ha voluto soffermarsi su una storia motivazionale.