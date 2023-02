Milano Fashion Week, le sfilate del primo giorno: la nuova sensualità di Diesel e Roberto Cavalli Mercoledì 22 febbraio la Settimana della Moda è entrata nel vivo con il primo giorno di sfilate. Dall’asimmetria di Fendi ai condom di Diesel, fino alle esploratrici di Roberto Cavalli: il meglio della giornata.

A cura di Beatrice Manca

Sfilata Diesel Autunno/Inverno 2023–24

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Milano è iniziata una nuova Settimana della Moda: i designer presenteranno le collezioni Autunno/Inverno 2023-24 e la città si accende con feste, mostre, party ed eventi culturali. La prima giornata di sfilate si è aperta con Iceberg, che ha presentato una collezione di look monocromatici di grande impatto, ed è proseguita con Antonio Marras e Marco Rambaldi, con una sfilata che celebra la notte e le sue libertà. Grande protagonista Fendi, con la sua passerella di luce, che ha riunito in prima fila star da Anna Wintour a Chiara Ferragni con pantaloni cargo e cardigan. Abbiamo raccolto il meglio della prima giornata: dai preservativi di Diesel alla suggestiva foresta di Antonio Marras fino alle fanciulle del West di Roberto Cavalli.

Il bosco incantato di Antonio Marras

C'era una volta, in una terra a metà tra sogno e leggenda, un bosco incantato in cui si muovono principesse con corone dorate e esploratori vestiti in eco pelliccia, spiriti e viaggiatrici avvolte da mantelle. Antonio Marras ambienta la sua sfilata in una foresta, tra rami e foglie, intrecciando negli abiti suggestioni diverse e opposte: dalle rose spagnoleggianti al tartan scozzese.

Antonio Marras collezione Autunno 2023–24

La ‘sex positivity' di Diesel

Sullo sfondo di duecentomila condom rossi sfila la collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Diesel disegnata da Glenn Martens. L'idea alla base è che il sesso è un divertimento (se fatto in sicurezza) e che la gioia della carne vada sempre celebrata. Microtop e abiti con inserti trasparenti esaltano i corpi delle modelle, che sfilano su un sottofondo di gemiti di piacere. La nuova collezione va nella direzione delle altre, cioé verso gli anni Duemila sexy e street che tanto piacciono al designer. Il denim è protagonista in versioni tinte o usurate fino dissolversi e sugli abiti campeggiano stampe colorate in stile manifesto pubblicitario.

Diesel Autunno/Inverno 2023–24

Le fanciulle del West di Roberto Cavalli

Roberto Cavalli esplora le lande salvegge del Southwest americano: l'animalier resiste, ma in chiave meno predominante, affiancandosi a pantaloni di piume, cappotti in eco pelliccia, abiti in denim e pietre turchesi che fanno da sfondo.