Eva Longoria in abito sottoveste alle sfilate parigine: tra pizzo e trasparenze è icona di sensualità Eva Longoria era in prima fila alla sfilata di Victoria Beckham, alla Paris Fashion Week: look total black per l’attrice, con pizzo e trasparenze.

A cura di Giusy Dente

Eva Longoria non poteva mancare alla Paris Fashion Week: è giunta nella capitale francese in occasione dello show della cara amica Victoria Beckham. La stilista, infatti, ha presentato la nuova collezione Primavera/Estate 2023, all'interno della chiesa di Val-de-Grâce. Le due donne si conoscono da diversi anni, da quando i Beckham si sono trasferiti a Los Angeles per il contratto firmato dal calciatore coi LA Galaxy, il club che lo ha accolto dal 2007 al 2013. Da allora, le due donne sono state spesso viste insieme.

Eva Longoria alla sfilata di Victoria Beckham

Eva Longoria ha partecipato alla sfilata dell'amica assieme a tante altre celebrities care alla stilista, per esempio Anna Wintour, le sorelle Gigi e Bella Hadid. Era ovviamente presente la famiglia al completo: il marito David Beckham e i quattro figli. Il maggiore Brooklyn era in prima fila con sua moglie Nicola Peltz. Di recente si era parlato di possibili screzi tra la 27enne e la suocera, dovuti forse alla scelta di affidarsi a un altro brand (Valentino) per l'abito da sposa del giorno del sì.

E c'era anche la modella Tana Holding, con cui il figlio minore Cruz si frequenta dall'inizio del 2022. Di solito l'ex Posh Spice è una donna dall'atteggiamento imperturbabile, non ama mostrare in pubblico i sentimenti. Stavolta però non ha saputo reggere l'emozione di vedere tutte le persone care riunite e si è lasciata andare a un momento di commozione, culminato con applausi e standing ovation.

Il look di Eva Longoria

L'attrice 47enne ha scelto un abito sottoveste nero con dettagli trasparenti e in pizzo, abbinato a un blazer corto morbidamente poggiato sulle spalle. Ha completato il look con una pochette di Victoria Beckham impreziosita da dettaglio a catena dorata: si tratta di uno degli accessori più iconici e richiesti del brand, difatti al momento online risulta sold out. Il prezzo è pari a 990 euro. Ha poi aggiunto un paio di sandali con tacco alto. Eva Longoria ha puntato su un outfit total black di grande sensualità, come sempre.

Eva Longoria ama il total black

Nelle grandi occasioni, l'attrice tende a puntare sull'intramontabile look total black, sinonimo di eleganza senza tempo, che lei reinterpreta sempre in chiave femminile e seducente. Al Festival di Cannes 2022 ha sfilato sul red carpet indossando un abito con balze, ampia scollatura e trasparenze audaci, abbinato a un prezioso choker in pieno stile anni Novanta. Nelcorso della stessa kermesse, ha preso parte anche a una cena di gala con un body trasparente abbinato a gonna ampia dal maxi spacco. Questa estate al Taormina Film Fest ha stupito nuovamente in versione dark lady, ma con prezioso bustier e gonna lunga.