Eva Longoria sbarca in Italia: al Taormina Film Fest è una dark lady col bustier trasparente Eva Longoria è arrivata in Italia, ha partecipato al Taormina Film Fest, evento cinematografico sul cui red carpet ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Si è trasformata in una dark lady e ha osato con un top scintillante completamente trasparente.

A cura di Valeria Paglionico

È in corso una nuova edizione del Taormina Film Fest, l'evento estivo attesissimo nel mondo del cinema che fino al prossimo 2 luglio vedrà diversi registi presentare i loro film in anteprima. Come ogni appuntamento mondano di questo tipo, non mancano gli ospiti famosi sul red carpet e ogni sera ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile. Ieri è stato il turno di Eva Longoria, che per la prima apparizione pubblica italiana ha scelto di trasformarsi in una provocante dark lady. Il look total black, però, è tutt'altro che banale e, tra trasparenze sensuali e tagli cut-out, ha messo in risalto la sua innata bellezza e il suo fascino irresistibile.

Chi ha firmato il look nero di Eva Longoria

Eva Longoria sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza e, nonostante abbia raggiunto i 47 anni, non intende rinunciare alla sensualità e al glamour. Dopo aver spopolato all'ultimo Festival di Cannes tra maxi spacchi e tubini a effetto specchio, è sbarcata in Italia e ha incantato il pubblico del Taormina Film Fest con la sua bellezza. Si è affidata ad Alberta Ferretti, che ha firmato per lei un audace look total black caratterizzato da una gonna di raso a vita alta lunga fino ai piedi e un bustier completamente trasparente. Si tratta di un modello con lo scollo all'americana, in tulle trasparente ma con dei ricami floreali di paillettes che coprono "in necessario". Sui lati, inoltre, ha dei tagli cut-out che lasciano i fianchi nudi, mettendo in risalto la silhouette da urlo.

Il bustier trasparente di Eva Longoria

Eva Longoria con lo chignon spettinato

Sebbene il dettaglio che ha catalizzato l'attenzione dei media fosse il bustier trasparente, Eva Longoria ha curato anche il resto del look nei minimi dettagli. Ha completato l'outfit dark con uno chignon dall'effetto spettinato che ha messo in risalto il trucco smokey eyes e i lineamenti perfetti del viso. Fatta eccezione per la fede portata all'anulare sinistro, l'attrice ha detto no ai gioielli, arricchendo la sua immagine semplicemente con una french manicure in versione giallo canarino. Insomma, la Longoria potrà pure aver compiuto 47 anni ma non sembra sentire affatto il peso del tempo che passa: continua a essere un'indiscussa icona fashion.

Leggi anche Asia Argento con mantello e tailleur: il look da dark lady per il red carpet della Berlinale 2022