Elodie debutta come attrice: si trasforma in una dark lady con vestiti di pizzo e giacche di pelle Elodie è la protagonista del film “Ti mangio il cuore”: è irriconoscibile in versione dark lady.

A cura di Giusy Dente

Ph. Sara Sabatino

Dopo tanta gavetta, Elodie sta vivendo il suo momento d'oro. Il vero successo è cominciato dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: il talent l'ha fatta conoscere al grande pubblico nel 2016. Oggi è una delle principali protagoniste del nostro panorama musicale, con all'attivo due partecipazioni al Festival di Saremo in qualità di cantante in gara, tante collaborazioni e dichi di successo con certificazioni FIMI per le copie vendute. Ma il suo carattere curioso l'ha portata a sperimentare anche altro, in settori diversi. La nuova avventura riguarda il mondo della recitazione.

Elodie, cantante e non solo

Elodie non è solo una cantante di successo. Parallelamente all'evoluzione come artista, è diventata sempre più un'icona di stile, con outfit trendy e alla moda curati dai suoi stylist nei minimi dettagli. Dai concerti ai video agli eventi, riesce sempre a imporsi e a distinguersi con originalità e audacia. Proprio il suo abbigliamento sensuale e sfacciato, quello di chi sceglie di usare il corpo liberamente e di vestirsi senza assecondare il volere altrui, le è valso commenti sessisti.

Ph. Sara Sabatino

A chi l'ha definita "smandrappona" per i sexy outfit del video Bagno a mezzanotte ha risposto: "Sono una donna libera che ha sempre vissuto con l’idea che il mio corpo mi piace e mi piace mostrarlo". Elodie si è cimentata anche come conduttrice. Nel 2021 ha calcato il prestigioso palcoscenico dell'Ariston in questa veste inedita e nel corso della seconda serata ha regalato al pubblico un toccante monologo. Non è tutto: si è messa in gioco anche come doppiatrice e attrice. Dopo il breve cameo all'interno del film Non c'è campo di Federico Moccia, è arrivato il momento del ruolo da protagonista.

Ph. Sara Sabatino

Elodie attrice protagonista

Elodie è la protagonista di Ti mangio il cuore, film di Pippo Mezzapesa tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Fascini. Sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 22 settembre. Lei interpreta il ruolo di Marilena: è sposata con un boss della malavita, ma si innamora del rampollo del clan rivale. Nelle prime immagini diffuse, Elodie è irriconoscibile. Ha sul viso un'espressione dura e tesa, i lineamenti sono marcati. È una vera e propria dark lady vestita di nero, indossa giacche di pelle e abiti di pizzo con scollature generose, coi capelli liscissimi. I fan non vedono l'ora di ammirarla sul grande schermo.