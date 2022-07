Elodie irriconoscibile: nel suo primo film Ti mangio il cuore è una dark lady coi capelli neri Elodie è la protagonista di Ti mangio il cuore, film che uscirà il 22 settembre al cinema che la vedrà debuttare come attrice. Tra capelli lisci total black, giacche di pelle e scollature generose, sul grande schermo si trasformerà in una dark lady.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie ha raggiunto un nuovo e importante traguardo della sua carriera: dopo aver spopolato come cantante, aver scalato le classifiche e averavuto diverse esperienze sia come presentatrice che come modella, ora si è data da fare nel campo del cinema. È diventata attrice, ha recitato in Ti mangio il cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Fascini, che a partire dal prossimo 22 settembre sarà in tutti i cinema italiani. Sui social ha condiviso alcune clip in anteprima e ha rivelato anche il look da dark lady che sfoggerà nella pellicola.

Elodie si trasforma in Marilena

Da qualche tempo a questa parte siamo abituati a vedere Elodie in versione glamour tra micro tutine e outfit in pieno stile anni '90, oggi la ritroviamo nei panni di "gangster". Nel film Ti mangio il cuore ricopre i panni di Marilena, la moglie del boss dei Camporeale, una donna dura, seria e "consumata" dalla passione per Andrea, erede dei Malatesta con cui condivide un amore proibito. Complice l'atmosfera noir che caratterizza l'intera pellicola, anche Elodie si è trasformata in una vera e propria dark lady, apparendo quasi irriconoscibile nelle prime immagini che lei stessa ha condiviso in anteprima sui social.

Elodie con i capelli extra lisci

Gli outfit del film Ti mangio il cuore

Look total black, scollatura maxi che esalta il seno, giacca di pelle dall'animo rock e sigaretta che le si consuma tra le mani: Elodie ha interpretato in modo eccelso la protagonista di Ti mangio il cuore, cambiando addirittura accento per "immergersi" nel mondo della criminalità pugliese.

Elodie in Ti mangio il cuore

A renderla davvero irriconoscibile, però, sono stati i capelli, portati extra lisci, neri e con la fila centrale. Sebbene con l'avanzare della storia modifichi il suo stile con un minidress fiorato, rimane fedele a biker di pelle e chioma total black, due tratti distintivi del suo personaggio. In quanti non vedono l'ora di vedere il film in versione integrale?