Victoria Beckham, perché non ha più firmato l’abito da sposa di Nicola Peltz In quanti ricordano che Victoria Beckham avrebbe dovuto realizzare personalmente l’abito da sposa di Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn? Alla fine non lo ha più fatto ma solo oggi è emerso il vero motivo.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è stato l'anno del "ritorno alla normalità" dopo il Covid e sono stati moltissimi coloro che ne hanno approfittato per sposarsi. Le star non fanno eccezione, basti pensare al fatto che anche Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno finalmente pronunciato il fatidico sì dopo aver a lungo rimandato a causa dei divieti e delle restrizioni legate alla pandemia. La cosa che forse nessuno avrebbe mai immaginato è che i media avrebbero ricominciato a parlare del matrimonio a cinque mesi e mezzo dalla cerimonia. Cosa è successo? Il vestito da sposa della neo signora Beckham è finito al centro del mirino dei più curiosi: in quanti sanno per quale motivo non è stato firmato da Victoria Beckham?

Victoria Beckham avrebbe dovuto realizzare l'abito bianco di Nicola Peltz

Di sicuro tutti i fan della famiglia Beckham ricorderanno la foto del fidanzamento ufficiale di Brooklyn e Nicola, il dolce scatto in cui quest'ultima appariva innamoratissima con l'anello all'anulare sinistro e indosso un meraviglioso abito firmato da Victoria. Nei giorni successivi alla proposta si parlò molto del fatto che l'ex Posh Spice avrebbe realizzato il vestito bianco per le nozze, la stessa Nicola trovava dolce e poetico indossare un capo creato appositamente per lei dalla suocera, peccato solo che alla fine si sia rivolta alla Maison Valentino. Di recente, però, in un'intervista rilasciata a Variety è stata lei stessa a spiegare tutto ciò che l'ha costretta a cambiare i piani.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz con abiti da sposi in copertina

Perché Nicola Peltz ha "ripiegato" su Valentino?

Nicola Peltz ha raccontato che Victoria Beckham è letteralmente scomparsa dopo la sua richiesta dell'abito da sposa. Nei mesi successivi l'ex Posh Spice avrebbe poi parlato a telefono con sua madre Caludia, dicendole che non sarebbe stato possibile portare a termine la creazione perché avrebbe richiesto più tempo del dovuto. Le parole di Nicola sono state: "Abbiamo iniziato a prendere i primi accordi per disegnare l’abito, ma sono passati giorni e giorni e non ho avuto più notizie. Victoria ha telefonato a mamma e le ha fatto sapere che l’atelier non ce l’avrebbe fatta". Ad aggravare la situazione è stato il fatto che 4 invitate amiche di Victoria, prima tra tutte Eva Longoria, hanno indossato un abito della Beckham al matrimonio di Brooklyn. Si sarà trattato di un caso o dietro si cela uno screzio familiare?