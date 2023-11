Il nuovo taglio di Eva Longoria: l’attrice segue la tendenza del long bob L’attrice ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, una scelta di tendenza per l’Autunno/Inverno 2023 accanto a un elegante outfit total black.

Eva Longoria cambia look. Ieri pomeriggio l'attrice ha postato alcune storie su Instagram in compagnia del suo parrucchiere mentre si faceva tagliare i capelli, svelando poco dopo la sua nuova chioma. Il taglio è stato sfoggiato in occasione del Academy Women's Luncheon a Los Angeles, l'evento che ha riunito donne provenienti da tutta la comunità cinematografica per celebrare il quinto anniversario dell'Academy Gold Fellowship for Women, il programma dell'Accademia per sostenere le cineaste emergenti. Il nuovo hair look di Eva Longoria è una delle tendenze capelli per l'Autunno/Inverno 2024.

Il long bob di Eva Longoria

L'attrice e modella ha voluto lasciare i fan di stucco accorciando la sua lunga chioma, mostrando il risultato non appena il lavoro è stato concluso. La scelta di Eva Longoria è ricaduta su uno dei tagli più in voga per la stagione, il long bob. Un taglio dalla lunghezza media che incornicia il viso della star esaltato dalle tonalità cioccolato. Il capello è tenuto liscio per dare maggior enfasi all'hair-look, mentre il taglio è accorciato sui lati per esaltare il volto.

Cosa ha indossato Eva Longoria

Per la serata organizzata dall'Academy of Motion Picture Art and Sciences in collaborazione con Chanel l'attrice ha scelto un total look della storia Maison francese. Un outfit total black caratterizzato da una giacca a quadrettoni bianca e nera nel tessuto tipico del brand abbinata ad un paio di pantaloni a palazzo con la vita alta e un top di paillettes. Ad arricchire l'otufit gli accessori, una collana a catena con il famoso logo della doppia C e una pochette in tessuto trapuntato.