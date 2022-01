Il compleanno di Giulia De Lellis: festa a tema anni Venti e look da diva Con qualche giorno di ritardo (a causa del Covid), Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 26 anni con un party a tema. Ha portato i suoi ospiti negli anni Venti.

A cura di Giusy Dente

Anche se in ritardo, Giulia De Lellis ha festeggiato il suo compleanno. L'influencer ha compiuto 26 anni lo scorso 13 gennaio, ma per cause di forza maggiore è stata costretta a trascorrerlo in casa. Era infatti risultata positiva al Covid proprio il giorno prima. I festeggiamenti sono stati recuperati a distanza di un paio di settimane e decisamente in grande stile, non appena finito l'isolamento.Lo aveva anticipato lei stessa sui suoi social: l'intenzione era quella di organizzare una festa a tema, che potesse portare indietro nel tempo per una sera lei e tutti i suoi cari. Così è stato. L'allestimento del party, dagli abiti alle decorazioni, erano in perfetto stile anni Venti e la festeggiata sembrava una vera e propria diva del d'altri tempi.

Dove ha festeggiato Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha festeggiato il compleanno presso il The St. Regis Rome, in una sala privata del lussuoso hotel a 5 stelle della Capitale. Il wedding planner e organizzatore di eventi Steve Di Maio ha accontentato la richiesta della festeggiata, che voleva un'ambientazione anni Venti. Come in una macchina del tempo, sia lei che gli invitati al party si sono ritrovati trasportati in un'altra epoca, ricreata in ogni minimo dettaglio.

"Volevo regalare alle mie persone del cuore una serata leggera dopo questi ultimi anni" ha scritto la de Lellis, che infatti durante il party ha avuto accanto a sé diversi amici e ovviamente il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Il dress code era per tutti decisamente elegante e glamour, in total black.

Piume, specchi, fiori, cuscini personalizzati: allestimento e decorazioni bianche creavano un'atmosfera elegante e sofisticata. Sembrava di ritrovarsi in una delle famose feste che organizzava Jay Gatsby, raccontate nel libro di Francis Scott Fitzgerald e portate sul grande schermo nell'omonimo film con Leonardo Di Caprio protagonista.

Il look di Giulia De Lellis

Per l'occasione la festeggiata ha scelto un look da vera diva. La tutina bianca e nera indossata è di Saint Laurent: corpetto in velluto con scollatura profonda a V (sia avanti che dietro) e pantaloncini, cintura con fiocco in vita impreziosito da fibbia di cristallo. Non è più disponibile sul sito della Maison, dove tutine simili hanno un prezzo compreso tra 1500 e 1900 euro, ma non mancano abiti dal costo superiore.

in foto: tutina Saint Laurent

A completare il look accessori abbinati: décolleté con dettaglio gioiello sulla punta, collana di perle Alessandra Rich, fermagli tra i capelli. Immancabili i lunghi guanti neri (impreziositi da un orologio e scintillanti gioielli) e boa di piume bianco, con rossetto rosso fuoco sulle labbra. "A volte voglio una vita tranquilla, altre volte voglio essere Gatsby" ha scritto la festeggiata, che sicuramente nell'intento di sentirsi la versione femminile di Gatsby per una sera ci è riuscita in pieno!