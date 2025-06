video suggerito

Qual è il “vestito perfetto” di Giulia De Lellis in gravidanza Giulia De Lellis è volata in Corea del Sud per lavoro. In valigia ha messo una serie di look trendy, ma molto comodi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trattamenti al viso, nuovi prodotti di skincare da testare, tante esperienze: Giulia De Lellis è volata in Corea del Sud e a fan e follower, sta raccontando giorno dopo giorno il suo viaggio. L'influencer è in dolce attesa, dunque per le strade di Seul ha scelto dei look trendy, ma molto comodi.

Quanto costa il "perfect dress"

Giulia De Lellis è in dolce attesa. Dopo settimane di rumors e gossip, sia lei che il compagno Tony Effe hanno confermato che tra qualche mese accoglieranno in famiglia una bambina, che chiameranno Priscilla. L'influencer si sta godendo questo momento magico e speciale, ma sta continuando a portare avanti anche i progetti professionali. È anzi un periodo abbastanza denso di impegni per lei (e di soddisfazioni). Da poco ha debuttato con un podcast ed è volata a Seul proprio per lavoro, mentre procede a gonfie vele il suo brand Auderer.

In Corea sta approfondendo la cultura locale, dove la beauty routine e la skincare (di cui è appassionatissima) sono sacre. Ha condiviso un rilassante momento dedicato a un trattamento specifico per la pelle del viso e ha mostrato su TikTok valigie piene di prodotti nuovi acquistati. A proposito di valigie: ha portato con sé una serie di capi trendy ma comodi. Il corpo sta cambiando e ultimamente, quando è in cerca di comodità, sta facendo affidamento anche sui pantaloni oversize del suo compagno!

Leggi anche Giulia De Lellis si prepara alla nascita di Priscilla: mostra i primi arredi per la stanza della bimba

GCDS x Hello Kitty

Su Instagram ha mostrato quello che ha definito il "perfect dress": femminile, non impegnativo, abbraccia il corpo e valorizza le forme comodamente senza rendere difficili i movimenti. Il modello fa parte della collezione GCDS x Hello Kitty, una linea divertente e frizzante con grande protagonista il famoso gattino, riportato su capi di abbigliamento e accessori. È un abitino strapless a tubo in maglia lavorata a costine, con piccolo spacco sul lato inferiore destro e un fiore ricamato in 3D raffigurante Hello Kitty. Sul sito ufficiale costa 390 euro.

@giuliadelellis103 E starò qui 8 giorni totali. Come si fa, 😩🤯😭🩷🫠🫠💓😭🎀🤏🏻🫶🏻💖 Ps: si lo so, le mie amiche sono fortunate. ♬ Just A Girl – No Doubt