Il look premaman da imitare è di Giulia De Lellis: mostra il pancione in reggiseno e gonna di seta

Giulia De Lellis in gravidanza non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sensualità e al glamour e ne ha data l’ennesima prova durante la vacanza in Puglia: ecco il look premaman tutto da imitare.

L'estate 2025 sarà sicuramente indimenticabile per Giulia De Lellis: è incinta, aspetta la piccola Priscilla dal fidanzato Tony Effe e non potrebbe essere più felice. Voluta fortemente da entrambi, la bimba va a rendere indissolubile un amore giovane ma già fortissimo. I due, infatti, stanno insieme solo da poco più di un anno ma, nonostante ciò, hanno deciso di mettere su famiglia e ad oggi non si sono pentiti della scelta fatta, anzi, sono unitissimi e affiatati. Complice il pancione sempre più "esplosivo", l'influencer ha dovuto rinunciare alle vacanze all'estero e si sta godendo il totale relax in diverse e iconiche location Made in Italy, dalla Sicilia alla Costiera Amalfitana. Ora è volata in Puglia e ha approfittato del weekend di Ferragosto per proporre un outfit premaman tutto da imitare.

Lo stile premaman di Giulia De Lellis

Chi ha detto che una donna in gravidanza deve rinunciare al glamour? Le star stanno dimostrando esattamente il contrario, dicendo addio ai classici abiti oversize e premaman per lasciare spazio a look all'ultima moda capaci di esaltare l'innata femminilità di un corpo in dolce attesa. Giulia De Lellis è solo l'ultima a essersi "unita al club": sebbene in alcune occasioni abbia sorpreso i fan con dei comodi pigiami usati per uscire, nella maggior parte dei casi ha lasciato trionfare lo stile fashion che da sempre la contraddistingue. Tubini fascianti, mini abiti bon-ton e slip dress colorati: la sua estate da futura mamma è stata decisamente memorabile in fatto di outfit. L'ultimo che ha sfoggiato durante la recente vacanza in Puglia, in particolare, di sicuro detterà tendenza, sopratutto tra coloro che intendono essere super sensuali col pancione in vista.

Giulia De Lellis in For Love & Lemons

Giulia De Lellis con il look lingerie

Cosa ha indossato Giulia durante il weekend di Ferragosto in Puglia? Ha fatto trionfare la sensualità con un completo firmato For Love & Lemons che "strizza l'occhio" al mondo della lingerie. Ha infatti abbinato una gonna midi di seta celeste a un reggiseno coordinato, un modello a balconcino con ricami di pizzo sulle coppe, volant sulle spalline e fiocchetto al centro del seno. Così facendo, ha esaltato il pancione con femminilità ed eleganza, trasformandosi in una futura mamma romantica ma allo stesso tempo grintosa. Naturalmente non sono mancate delle ulteriori chicche glamour, dalla Kelly bag di Hermès total black all'orologio Cartier, fino ad arrivare alle mules col tacco. Quante sono le donne incinta che si ispireranno a lei durante gli ultimi giorni di vacanza?