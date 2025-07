Giulia De Lellis indossa il pigiama per la cena con amici: niente griffe, il look è low-cost

Giulia De Lellis sta vivendo un momento magico ed emozionante della sua vita: è incinta, aspetta la piccola Priscilla dal fidanzato Tony Effe e non potrebbe essere più felice. Sui social ama raccontare i dettagli più originali della gravidanza, dai preparativi casalinghi per l'arrivo della bimba agli aneddoti sul nome, non perdendo occasione per lasciare il meraviglioso pancione in bella vista. Nonostante sia molto avanti con la dolce attesa, non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro, anzi, viaggia spesso per motivi professionali, continuando a fare da testimonial per i brand con cui collabora. Di recente, ad esempio, è volata a Positano e ora sta trascorrendo le giornate in un hotel di lusso tra meravigliosi panorami ed esperienze tipiche. Cosa ha indossato lontana da set ed eventi fashion?

L'ironia di Giulia De Lellis sul look pigiama

Siamo sempre stati abituati a vedere Giulia De Lellis in versione glamour di fronte i riflettori ma la verità è che, una volta fuori dai set, anche lei ama puntare tutto sulla comodità, soprattutto in un periodo speciale come la gravidanza. Lo ha dimostrato nelle ultime ore, quando per partecipare a una cena con amici ha indossato il pigiama, seguendo uno dei trend più gettonati degli ultimi anni. A portare l'attenzione sul dettaglio è stata lei stessa che, immortalatasi in ascensore poco prima di uscire, ha commentato il selfie con estrema ironia. Le sue parole sono state: "Io che mi presento a cena da amici in pigiama e con mentine rare come cadeau. Non so quale è peggio".

Giulia De Lellis in pigiama

Chi ha firmato il pigiama di Giulia De Lellis

La cosa che forse solo in pochi hanno notato è che il pigiama di Giulia De Lellis non è iper griffato come la maggior parte dei look che sfoggia sui social. Si tratta infatti di un coordinato da notte firmato H&M, un modello in popeline di cotone a righe bianche e rosa composto da camicia a maniche lunghe e pantaloni ampi. La particolarità del capo? È decorato all-over con dei cuoricini rossi ricamati. Il suo prezzo, inoltre, è tutt'altro che "proibitivo": il pigiama viene venduto sul sito ufficiale del brand a 34,99 euro. Giulia ha portato la casacca sbottonata, lasciando in vista sia un reggiseno bianco a fascia che il pancione. Quante sono le mamme che prenderanno ispirazione da lei durante le serate cozy di piena estate?