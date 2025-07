Le vacanze di lusso di Giulia De Lellis: a Positano soggiorna nell’hotel da quasi 20mila euro a notte

Giulia De Lellis è volata in Costiera per una nuova vacanza estiva all’insegna del lusso. Si trova a Positano e soggiorna in un hotel sofisticato e suggestivo con vista sul golfo: ecco qual è e quanto costa a notte.

Giulia De Lellis è incinta, aspetta la sua prima figlia da Tony Effe e non potrebbe essere più felice. La piccola si chiamerà Priscilla (nome fortemente voluto da entrambi i futuri genitori) e, nonostante manchino ancora diversi mesi alla nascita, ha già una cameretta tutta sua e un album di ricordi. Come sta vivendo la gravidanza l'influencer? Col sorriso stampato sulle labbra: per lei si tratta di un periodo davvero magico e non può fare a meno di goderselo in ogni sua sfumatura. Certo, giorno dopo giorno il pancione diventa sempre più "ingombrante" ma non per questo ha smesso di lavorare, anzi, continua a viaggiare regolarmente sia per motivi professionali che per piacere. Attualmente, ad esempio, è a Positano: ecco qual è l'hotel di lusso che ha scelto per il soggiorno.

Il viaggio a Positano di Giulia De Lellis

Dopo la vacanza di coppia in Sicilia, Giulia De Lellis è volata a Positano "in solitaria". Che si tratti di un viaggio di lavoro o di piacere, non importa, l'unica cosa certa è che trova sempre il tempo per documentare le esperienze tipiche che si concede.

Le Sirenuse

Questa volta, nonostante le piogge incessanti che hanno colpito la Costiera negli ultimi giorni, l'influencer è voluta lo stesso uscire, passeggiando tra i vicoli "Instagrammabili" della cittadina e gustando l'iconica granita all'interno del limone.

Giulia De Lellis in Costiera

In serata, invece, si è goduta l'incredibile panorama della sua camera d'albergo, una struttura extra lusso che dà sul golfo di Positano. Si chiama Le Sirenuse ed è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle viste da sogno.

La vista dalla camera di Giulia De Lellis

L'hotel di lusso scelto da Giulia De Lellis

L'hotel Le Sirenuse è a 5 stelle ed è tra i più rinomati e lussuosi di Positano. Si trova a 200 metri dalla costa e dalle splendide spiagge locali ed è dotato di un oyster bar dove poter gustare ostriche e champagne, di un ristorante stellato Michelin in terrazza e di eleganti camere total white con balcone panoramico.

Le Sirenuse

Una piscina all'aperto, un centro fitness e un hammam: l'albergo permette davvero di concedersi ogni tipo di comfort. Quanto costa dormire qui? Attualmente ci si trova in alta stagione e le camere partono da un minimo di 1.900 euro (stanza doppia standard), arrivando a 3.900 per una doppia vista mare. La soluzione più costosa è la suite con due camere da letto, un paradiso da oltre 100 mq, il cui punto forte è il terrazzino privato che si affaccia sul golfo di Positano, il suo prezzo? Per una sola notte si sfiorano i 18.000 euro (ma in compenso può ospitare fino a 4 persone).