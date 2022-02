Elodie in rosso alle sfilate di Milano: è una diva con minigonna di cristalli e coda lunghissima Elodie è ormai una vera e propria icona di stile e non poteva mancare alla Milano Fashion Week dedicata all’Autunno/Inverno 2022-23. Ieri sera ha preso parte alla sfilata di uno dei suoi designer preferiti, AndreAdamo, lasciando tutti senza parole con un audace look total red.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è cominciata e fin dalla prima giornata sono state molte le Maison di fama internazionale che hanno presentato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23. L'evento è tornato completamente in presenza dopo due anni di pandemia e le star ne hanno approfittato, seguendo le sfilate direttamente dalle prime file del front-row. Tra i designer più attesi c'era AndreAdamo, che ieri sera ha debuttato sulle passerelle milanesi con i suoi abiti seconda pelle. Ad applaudirlo tra il pubblico presente (e a indossare le sue creazioni) non poteva che esserci Elodie, ormai diventata una vera e propria icona di stile.

Il look total red di Elodie

AndreAdamo è uno degli stilisti preferiti di Elodie, negli ultimi anni ha spesso curato i suoi look, puntando tutto su outfit audaci e dai dettagli "nudi". Non sorprende, dunque, che nel front-row della prima sfilata milanese del designer ci fosse proprio la cantante, che per l'occasione ha scelto un outfit total red dello stilista che non poteva passare inosservato. Ha abbinato una minigonna dal taglio irregolare a un micro top con dei lacci legati dietro al collo (entrambi i capi sono tempestati di cristalli in tinta). Ha poi completato il tutto con una camicia di raso lunga e avvitata, portandola abbottonata sotto al seno.

Elodie con AndreAdamo

Elodie rilancia la punta quadrata

Elodie ha poi detto addio (almeno temporaneamente) al suo long bob naturale, così come successo la scorsa domenica ad Amici è tornata a sfoggiare una maxi coda di cavallo alta, liscia e lunghissima (grazie a delle extension). Niente sandali gioiello, décolleté col tacco a spillo e super trendy sling-back, la cantante ha completato il look total red con un paio di maxi stivali color tabacco. Si tratta di un modello firmato ancora AndreAdamo con il tacco alto ma dalla forma irregolare e la punta quadrata. Questo dettaglio in pieno stile anni '90 riuscirà a tornare ancora una volta in voga grazie a Elodie?