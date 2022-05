Elodie ha girato il nuovo video a Napoli: riprese al Centro Direzionale e a Coroglio La cantante romana ha girato a Napoli il video di “Tribale”, singolo che si preannuncia già come tormentone estivo.

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto cinema e serie tv: Napoli protagonista anche di videoclip musicali. L'ultima, in ordine di tempo, a scegliere la città come set per il suo nuovo video è Elodie, una delle cantanti più apprezzate e seguite degli ultimi tempi, che ha deciso di girare a Napoli le scene che accompagneranno la canzone "Tribale", che si preannuncia già il tormentone dell'estate 2022. La cantante romana – al secolo Elodie Di Patrizi – ha però deciso di non mostrare le solite zone della città, quelle più "patinate" e turistiche, come ad esempio il Lungomare o piazza del Plebiscito, ma a fare da set per le riprese del video musicale sono stati il Centro Direzionale e Coroglio, alla periferia occidentale della città.

Elodie e il suo amore per Napoli

La cantante romana non ha mai nascosto il suo amore per il capoluogo campano, così come per i suoi artisti, uno tra tutti il compianto e indimenticato Pino Daniele, per il quale ha sempre speso parole di stima. Qualche anno fa, poi, in una intervista, Elodie rivelò di apprezzare anche la nuova scena musicale napoletana – artisti come, ad esempio, Liberato – e di volersi cimentare, un giorno, in una canzone in dialetto partenopeo.

"Bagno a mezzanotte" è già un tormentone

Dal momento che il video è stato girato, come detto, a Napoli, è probabile che "Tribale" diventi il prossimo singolo di Elodie. La cantante romana si sta però godendo ancora il successo di "Bagno a mezzanotte", singolo pubblicato lo scorso marzo e diventato, con il passare delle settimane, un vero e proprio tormentone, in alta rotazione in tutte le principali radio; il video, inoltre, ha totalizzato su YouTube, al momento, 13 milioni di visualizzazioni.