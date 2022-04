Elodie in concerto con pantaloni a vita bassa e intimo a vista (come spopolava negli anni 90) Elodie è stata ospite del concerto milanese di Margherita Vicario. Ha puntato su un look sportivo d’ispirazione anni 90, con intimo a vista.

A cura di Giusy Dente

Elodie è pronta a tornare in scena: i suoi fan non vedono l'ora di poterla nuovamente ammirare in concerto, dopo il lungo stop degli ultimi mesi. Le date di fine 2021 sono state rinviate, ma l'appuntamento in programma si sta avvicinando: è quello del 26 giugno 2022 a Segrate (Mi), presso il Circolo Magnolia. Intanto la cantante ha partecipato al concerto di una cara collega, nonché amica. Elodie, infatti, è salita sul palco con la cantautrice romana Margherita Vicario: il suo Club Tour 2022 l'ha portata al Fabrique di Milano. Qui lei ed Elodie si sono esibite prima sulle note del loro featuring XY e hanno poi duettato su Come noi, Giubbottino e Pina colada.

Elodie ama i look sexy

Elodie parla molto attraverso i suoi look. Esprime la sua sensualità, la sua energia, tutta la sua carica: quella di una donna libera, che non teme il giudizio altrui. Il giudizio è qualcosa con cui ha spesso dovuto fare i conti, ma da cui non si è mai lasciata condizionare. Di recente i sexy outfit del suo ultimo video le sono costati alcuni commenti spiacevoli, a cui lei ha risposto in prima persona, dicendosi fiera di sé e perfettamente a proprio agio col proprio corpo. "Io sono sfacciata e lo sarò sempre" ha detto a quanti l'hanno apostrofata con parole offensive, per il solo fatto di ballare in slip e autoreggenti. Oltre agli abiti la cantante osa spesso anche con i capelli: sulla testa le abbiamo visto davvero ogni tipo di look! L'ultima trasformazione è con delle treccine lunghissime, quelle che aveva anche sul palco con Margherita Vicario.

Elodie al concerto di Margherita Vicario

Per la serata, Elodie ha scelto un look firmato Off White decisamente sportivo. Il top non è disponibile sul sito ufficiale del brand, ma alcuni rivenditori online lo propongono al pubblico al prezzo di 285 euro: è un top in cotone a costine con pannello frontale stampato. Lei lo ha abbinato a un paio di pantaloni cargo oversize dello stesso colore, con elastico in vita e tasconi laterali. Non poteva certo mancare un dettaglio per attirare l'attenzione: lo ha preso direttamente dagli anni 90, quando andava di moda lasciare gli slip bene in mostra sotto i pantaloni a vita bassissima, rigorosamente abbinati a crop top.

Elodie infatti ha lasciato a vista l'intimo bianco firmato Calvin Klein, inconfondibile grazie all'iconica fascetta elastica in vita logata. Ha posizionato strategicamente anche una body chain in vita, a cui ha aggiunto bracciali d'oro ai polsi. Ha poi completato il look con stivaletti neri con tacco a spillo, che ovviamente non le hanno impedito di scatenarsi e ballare sul palco come ama tanto fare: e il pubblico apprezza particolarmente.