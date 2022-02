Jennifer Lopez sempre più audace, indossa la gonna-perizoma con placca metallica e lacci sui fianchi È in uscita il nuovo film di J-Lo, Marry Me. Il nuovo audace look della popstar, realizzato per un servizio fotografico, la vede avvolta da una gonna-perizoma, con dettaglio metallico posteriore.

A cura di Giusy Dente

Instagram Stories Jennifer Lopez

Le foto di Jennifer Lopez in abito da sposa hanno fatto sognare fan della cantante sparsi in tutto il mondo, che sperano nel fatidico sì con Ben Affleck. La coppia è tornata insieme a distanza di quasi 20 anni: tra 2002 e 2004 questa love story era stata molto chiacchierata e aveva fatto discutere soprattutto la loro separazione, giunta poco prima del matrimonio. Entrambi hanno proseguito le loro vite e si sono innamorati di altre persone, poi qualche mese fa hanno ufficializzato il ritorno di fiamma: si sono concessi una seconda possibilità. Non si sa se convoleranno a nozze: per il momento l'unico abito bianco indossato dalla popstar è quello di scena, per il film Marry me!

Jennifer Lopez si sposa (ma per finta)

Jennifer Lopez è la protagonista femminile del film Marry Me, una commedia romantica in cui interpreta il ruolo di una donna che scopre di essere stata tradita dal fidanzato (interpretato da Maluma) a ridosso delle nozze. Annulla il matrimonio e per ripicca decide di sposare un uomo a caso, un perfetto sconosciuto (interpretato da Owen Wilson). L'uscita del film, diretto da Kat Coiro, è stata posticipata dal 21 maggio 2021 all'11 febbraio 2022, in prossimità di San Valentino. Dunque manca poco al ritorno di J-Lo sul grande schermo.

Instagram Story Jennifer Lopez

Per lei non è la prima prova in qualità di attrice, anzi la carriera nel cinema le ha dato anche diverse soddisfazioni, tra cui una candidatura ai Golden Globes 2020 come Miglior attrice non protagonista. Al New York Times ha raccontato che la sua vita somiglia molto a quella della protagonista del film, in cui interpreta il ruolo di una donna famosa a cui viene spezzato il cuore. Ora per lei le cose vanno a gonfie vele, sia dal punto di vista professionale che personale. Nel servizio fotografico per l'intervista ha scelto un look decisamente seducente e originale: in perfetto stile J-Lo!

Instagram Story @gracelingofficial

Il look di Jennifer Lopez

La star ha condiviso alcune immagini del ‘dietro le quinte' del servizio fotografico realizzato per NYT e uno dei look ha attirato particolare attenzione, perché molto audace. In una forma fisica smagliante, frutto di anni di palestra, la cantante ha indossato un tre pezzi total black di Grace Ling.

in foto: la gonna di Jennifer Lopez

Il pezzo forte è la gonna drappeggiata che la avvolge, con laccetti sottili sui fianchi e una placca metallica posteriore: il capo imita un perizoma a vista. Sul sito del brand costa circa 875 dollari. Lo ha abbinato a una bralette con dettaglio metallico anteriore e a una giacca di pelle corta con revers, che sul sito del brand costano rispettivamente 309 e 1413 euro. Come sempre per Jennifer Lopez è impossibile passare inosservata!