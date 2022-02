Jennifer Lopez alla prima di Marry Me in pizzo bianco: al fianco di Ben Affleck sembra una sposa Ieri sera è andata in scena a Los Angeles la prima di Marry Me, il nuovo film di Jennifer Lopez. Per l’occasione l’attrice si è vestita da sposa con un minidress bianco e, innamoratissima al fianco di Ben Affleck, ha fatto sognare ai fan il suo quarto matrimonio.

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 11 febbraio arriverà al cinema Marry Me, il nuovo film di Jennifer Lopez, una commedia romantica perfetta per aggiungere un tocco di dolcezza a San Valentino. Questa notte a Los Angeles si è tenuta l'attesa prima e ad attirare tutti i riflettori non poteva che essere la protagonista, arrivata sul red carpet con il fidanzato Ben Affleck. I due sono apparsi unitissimi e affiatati e, complice il look total white da sposina dell'attrice, hanno fatto le prime "prove da matrimonio". I due staranno pensando davvero alle nozze? L'unica cosa certa è che la Lopez è più glamour e in forma che mai.

Il minidress bianco di Jennifer Lopez

Non è a prima volta che Jennifer Lopez si veste da sposa per promuovere il film Marry Me, lo aveva già fatto nei mesi scorsi spaziando tra lunghi abiti tempestati di cristalli e maxi zeppe. Per la prima a Los Angeles ha dato il meglio di lei, apparendo glamour e sbarazzina sul red carpet. L'attrice ha indossato un mini abito firmato Giambattista Valli, un modello di pizzo total white con le maniche lunghe e trasparenti e la gonna a ruota "rigida", ovvero leggermente asimmetrica e "gonfia" sulla parte posteriore. Come da tradizione per una "sposina", ha abbinato la manicure al vestito, scegliendo uno smalto neutro tra il bianco e il nude.

J.Lo in Giambattista Valli, scarpe Jimmy Choo

J.Lo, i fan sognano il matrimonio con Ben Affleck

Nel look di J.Lo non potevano mancare i dettagli scintillanti, dalla clutch bag metallica decorata con delle maxi margherite ai décolleté gioiello di Jimy Choo, un modello tempestato di cristalli con delle fascette incrociate sul collo del piede e un dettaglio di pelo in tinta sulla punta. A rendere la Lopez raggiante è stata però la presenza del compagno Ben Affleck, al fianco del quale ha ritrovato l'amore dopo la rottura con Alex Rodriguez. I due sono tornati insieme dopo 10 anni dalla loro "prima" relazione e non potrebbero essere più felici come dimostrano i sorrisi smaglianti che hanno stampati sul viso quando sono fianco a fianco. Il film Marry Me gli farà venire voglia di matrimonio?