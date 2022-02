Marry me, Jennifer Lopez nel film indossa abiti ispirati ai suoi look preferiti Esce oggi nelle sale cinematografiche Marry me, con Jennifer Lopez. La protagonista possiede uno sconfinato guardaroba fatto soprattutto di abiti scintillanti, realizzati ispirandosi ai look preferiti della cantante.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Lopez in Zuhair Murad Couture

Ora che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme i fan sognano di vederli finalmente sull'altare, uniti in quel matrimonio che avrebbero dovuto celebrare 20 anni fa. I due sono nuovamente una coppia, proprio come nel 2004, quando a pochi mesi dal fatidico sì si sono detti addio, per poi ritrovarsi solo di recente. La notizia del ritorno di fiamma ha mandato in tilt i fan, che non avevano mai smesso di sperare nel trionfo di questo amore. Ma di matrimonio al momento non se ne parla. L'unico abito bianco indossato dalla popstar è quello sfoggiato nel film Marry me, che esce oggi nelle sale cinematografiche. E per restare in tema, anche alla premier di Los Angeles ha optato per un look da sposina.

Instagram @giambattistavalliparis

Jennifer Lopez si sposa, ma solo sul set

Marry me è la commedia romantica che vede Jennifer Lopez nei panni di attrice protagonista; sua anche l'intera colonna sonora. Nel film interpreta una popstar di fama mondiale, la cui scintillante vita sotto i riflettori nasconde una sofferta vita sentimentale. Dopo tre matrimoni falliti, scopre che il suo nuovo promesso sposo Bastian (interpretato da Maluma) l'ha tradita. Lo lascia e nel bel mezzo di un concerto, seguito sui social in diretta da milioni di persone, sceglie a caso una persona tra il pubblico con cui scambiare le promesse nuziali. Il timido insegnante di matematica Charlie (Owen Wilson) si ritrova così catapultato in un mondo del tutto nuovo fatto di sponsorizzazioni, pubblicità, conferenze stampa, fotografie, paparazzi. Pronunciano il fatidico sì senza conoscersi e così irrompe, nella vita della cantante, una luce nuova, fatta di piccole cose e ‘normalità'. Riuscirà un matrimonio finto a trasformarsi in un amore vero?

Gli abiti e i gioielli di J-Lo in Marry me

Nei panni di Kat Valdez, Jennifer Lopez indossa tantissimi abiti: alcuni sono look di scena durante le esibizioni, altri sono outfit quotidiani. I capi must di Kat Valdez per la vita di tutti i giorni si ispirano a quelli che ama indossare anche la cantante: si vedono prevalentemente maglioni dalla vestibilità over e jumpsuit, dominano i colori pastello e le tonalità nude. Sono look che si ispirano a quelli realmente indossati da Jennifer Lopez. Quando è sul palco, invece, la popstar sfoggia look scintillanti, tra cristalli e paillettes.

Uno degli abiti che indossa durante un concerto, quello bianco con le piume abbinato a copricapo con perline, è una creazione Giambattista Valli Haute Couture. Sfoggia poi su un red carpet un abito personalizzato di Michael Costello ricoperto di paillettes argentate e con maxi spacco. C'è poi il vestito dorato monospalla di Versace e lo scintillante e aderentissimo tubino rosso di paillettes firmato Alex Perry delle scene finali. Il più appariscente e spettacolare di tutti è senz'altro l'abito nuziale riccamente decorato su tutta la superficie.

Instagram @zuhairmuradofficial

Il modello è una creazione firmata Zuhair Murad Couture senza spalline, composto da bustier e maxi gonna. Pizzo, tulle, perle e cristalli (anche sul velo e sul lunghissimo strascico) si combinano per un effetto davvero principesco. A impreziosire il tutto, tiara e gioielli di Pasquale Bruni Bruni, Maison italiana di gioielleria fondata oltre 50 anni fa. Le creazioni indossate da Jennifer Lopez sono quelle della collezione Giardini Segreti: l'elementi principale e ricorrente è una foglia che diventa fiore e farfalla. La collana in oro rosa con diamanti bianchi e champagne costa 48mila euro.

Marry me è una favola che vuole restituire speranza nell'amore, come valore capace di superare ogni ostacolo, ma solo se si è disposti a un impegno quotidiano e a qualche rinuncia. I momenti musicali restano forse quelli migliori del film, assieme al tour nello sconfinato guardaroba della popstar.