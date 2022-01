Jennifer Lopez, il nuovo look dall’animo rock: sotto il chiodo di pelle indossa il costume Jennifer Lopez sta per arrivare al cinema con il suo nuovo film Marry Me, del quale ieri si è tenuto il primo press day. Per partecipare all’evento ha puntato tutto su un look rock in black&white, abbinando il chiodo di pelle a un bikini.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez si sta preparando all'uscita del suo nuovo film intitolato Marry Me, che nelle sale italiane arriverà poco prima di San Valentino, ovvero il prossimo 11 febbraio. Negli ultimi tempi ha calcato i palcoscenici internazionali più ambiti vestita da sposa proprio per sponsorizzare la pellicola ma ora, dopo aver incantato i fan tra abiti bianchi dai dettagli preziosi e originali look bridal con le maxi zeppe, è tornata allo stile sensuale e trendy che da sempre la contraddistingue. Per il primo press day del film ha dato il meglio di lei in fatto di look, apparendo glamour e grintosa in black&white.

J.Lo è rock con la giacca di pelle

Dopo aver spopolato con dei look total white da sposina, questa volta J.Lo ha lasciato libero sfogo al suo animo rock. Sui social ha rivelato il look per il press day di Marry Me, incantando tutti per bellezza e sensualità. Ha indossato una gonna bianca a vita altissima con degli elastici in vita del brand Ami, abbinandola a un chiodo di pelle crop firmato Et Ochs, caratterizzato da una cintura intorno al punto vita. Per completare il tutto ha scelto il reggiseno di un bikini nero lucido, per la precisione un modello incrociato dietro al collo ma con un oblò cut-out al centro del décolleté. Così facendo, ha messo in risalto la silhouette mozzafiato e gli addominali scolpiti.

Il look firmato Ami Prtis ed Et Ochs

I gioielli preziosi di J.Lo

Per completare il look bianco e nero la Lopez ha scelto dei preziosi gioielli firmati Bvlgari, primi tra tutti il collier e il bracciale della collezione Serpenti (ovvero i due pezzi più appariscenti). Ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta e tirata, esaltando i lineamenti del viso e il make-up dai toni naturali. Nella didascalia del post social che ha dedicato all'outfit ha poi chiesto un consiglio ai fan: "Con o senza giacca?". Al di là dei gusti personali dei suoi followers, la cosa certa è che J.Lo è così bella che starebbe bene in qualsiasi versione. In quante si ispireranno al suo look con chiodo e bikini durante l'inverno?