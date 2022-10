Chiara Ferragni alla festa di Fedez è una dark lady: il completo cut-out lascia il tanga in vista Fedez ha compiuto 33 anni e per festeggiare ha organizzato un mega party in una splendida location milanese. Chiara Ferragni non poteva non partecipare e per l’occasione si è trasformata in una sensualissima dark lady.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale in casa Ferragnez: Fedez ha compiuto 33 anni e ha pensato bene di organizzare un mega party di compleanno, così da brindare allo scoccare della mezzanotte con amici e persone care, da Achille Lauro a Lazza, fino ad arrivare a Tananai. La location scelta è stata l'Hotel Principe di Savoia di Milano, dove la terrazza e un intero piano (con tanto di piscina) sono stati riservati ai suoi inviati e personalizzati con palloncini colorati e festoni. A celebrare in prima linea il compleanno del rapper non poteva che esserci sua moglie Chiara Ferragni, che per l'occasione si è trasformata in una dark lady sensuale e rock con un outfit total black all'ultima moda.

Il look total black di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni poteva mai rinunciare allo stile per un evento speciale come il compleanno di Fedez? Assolutamente no e ha puntato sul total black (vestendosi in coordinato col marito). Ha seguito alcuni dei trend più gettonati del momento, apparendo glamour e sofisticata in versione dark lady. Ha abbinato un crop top con dei tagli cut-out sotto al seno decorato con delle maxi rose a un paio di pantaloni a zampa a vita bassissima che hanno lasciato il tanga in bella vista. Per completare il tutto ha scelto un'acconciatura con i capelli sciolti e ondulati e un trucco smokey-eyes che ha aggiunto un tocco rock alla sua immagine.

Chiara Ferragni in Magda Butrym

Fedez con le sneakers leopardate alla sua festa

Il festeggiato Fedez ha preferito non osare in fatto di originalità, optando per un completo basic e minimal con t-shirt e pantaloni neri. A fare la differenza, però, sono state le scarpe. Ha sfoggiato uno dei tanti pezzi esclusivi della sua collezione da capogiro, per la precisione le sneakers Nike Air Max 1 DLX con il baffo rosso e dei dettagli leopardati sulla punta. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono vendute a 870 euro, anche se non si esclude che siano una versione personalizzata. Insomma, ancora una volta i Ferragnez hanno dimostrato di essere delle indiscusse icone fashion: in coordinato non sono forse adorabili?