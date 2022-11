Chiara Ferragni in intimo, un hater la invita a coprirsi: “Mi fate venir voglia di girare nuda” Chiara Ferragni ha risposto al commento di un hater che, vedendola in lingerie, le ha dato della maleducata e l’ha invitata a coprirsi.

A cura di Giusy Dente

Non è certo la prima volta che succede e con ogni probabilità non sarà nemmeno l'ultima: ci risiamo, con le offese a Chiara Ferragni che si mostra in lingerie. Dal "ti vesti troppo sexy per una madre" al "sei vestita da prostituta" per via del seno scoperto, Chiara Ferragni se ne è sentite dire di tutti i colori negli anni. Ma piuttosto che stare zitta spesso preferisce rispondere a tono.

Chiara Ferragni risponde agli haters

L'imprenditrice ha scelto una vita di grande esposizione mediatica, che per lei così come per gli altri influencer da milioni di follower significa avere a che fare quotidianamente con fan e ammiratori, ma anche con haters. Le persone dall'altra parte dello schermo si sentono spesso legittimate e giustificate a dire la loro in modo sgradevole, rivolgendo critiche ben poco costruttive che sono più che altro offese gratuite. Chiara Ferragni ha imparato a gestire gli haters e a non lasciarsi scalfire dalle loro parole.

Chiara Ferragni offesa per l'abbigliamento sexy

Chiara Ferragni è una donna che reclama il diritto a vestire come vuole, perché pienamente padrona del proprio corpo. E proprio perché convinta della necessità di svincolare il corpo femminile da certi stereotipi e certa del bisogno di maggiore consapevolezza, non è disposta a fare passi indietro. I suoi look sexy attirano spesso commenti sgradevoli. È successo, per esempio, quando ha preso parte alla sfilata Miu Miu della Paris Fashion Week.

Il look sfoggiato allo show le è valso alcuni commenti al veleno. "Hai appena finito il turno di notte?" le ha scritto un hater, forse turbato dalla pancia nuda, dalla minigonna, dalle calze a rete. "Che problemi hanno certe persone con i sexy look?" ha commentato Chiara Ferragni, che si è detta schifata dalla presenza di osservazioni come questa, ancora oggi. A distanza di un mese la situazione si è ripresentata più o meno uguale.

La lingerie scandalizza i social

"Copriti, maleducata": è uno dei commenti ricevuti da Chiara Ferragni dopo aver condiviso un video in lingerie. L'influencer, che spesso risponde ai commenti degli haters, ci ha tenuto a sottolineare che la maleducazione è, piuttosto, quella di chi la insulta gratuitamente sulla sua sua pagina. Ma tralasciando questo aspetto, si è lasciata andare anche a un piccolo sfogo. "Questi sono i commenti, ogni volta che posto qualcosa di un po' più sexy, che mi fanno venire voglia di andare in giro nuda" ha detto la 35enne.