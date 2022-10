Chiara Ferragni risponde alla critica sul sexy look: “Sono una donna che indossa ciò che vuole” Chiara Ferragni ha asfaltato un hater che l’ha criticata per i vestiti: “Che problemi hanno certe persone con minigonne e sexy look?”

A cura di Giusy Dente

Dopo la Milano Fashion Week, Chiara Ferragni è volata in Francia per la Settimana della Moda parigina, dove è stata ospite di diverse sfilate in programma. Ogni volta ne ha approfittato per stupire coi suoi look, sempre diversi. Mini dress coi fianchi scoperti da Ludovic de Saint Sernin, tuta effetto seconda pelle da Balmain, body trasparente e copricapezzoli d'oro da Schiaparelli, un top che sembra fatto col nastro adesivo da Louis Vuitton. L'imprenditrice sperimenta molto coi suoi outfit, passando da quelli audaci a quelli romantici, da quelli punk-rock a quelli che sembrano usciti da un guardaroba anni Novanta-Duemila. Miu Miu è un brand che dell'estetica di quegli anni ha ripreso moltissimo: lo stile collegiale con le minigonne a pieghe a vita bassa della sfilata Autunno/Inverno 2022-23, le infradito-stivale della collezione Primavera/Estate 2023. A quest'ultimo show parigino Chiara Ferragni ha indossato un look che le è valso una pesante critica: ma anche stavolta, è riuscita ad asfaltare il suo hater.

Chiara Ferragni difende il corpo delle donne

La moda sta facendo la sua parte per celebrare il corpo femminile e svincolarlo da certi stereotipi e certi sguardi sessualizzanti. Basti pensare agli abiti col seno oppure ai gettonatissimi naked dress col seno disegnato: tentativi di liberare quella parte del corpo dall'ossessivo accostamento alla sfera erotica, come se fosse unicamente uno strumento di piacere. Chiara Ferragni (ma come lei moltissime altre donne, famose e non) ha spesso inneggiato al free the nipple: una rivendicazione di consapevolezza, il desiderio di sfatare il tabù sul nudo femminile. L'intento però è soprattutto ribadire un messaggio forte ben più ampio e che va anche oltre il solo abbigliamento: il corpo è mio e ne faccio quello che voglio. Dal "ti vesti troppo sexy per essere madre" al "sei vestita da prostituta", Chiara Ferragni se ne è sentite dire di tutti i colori.

E proprio il look sfoggiato dalla 35enne alla sfilata di Miu Miu della Paris Fashion Week, ha ispirato un commento pungente da parte di un utente. Ma l'influencer non è rimasta in silenzio, rispondendogli per le rime. "Hai appena finito il turno di notte?" le ha scritto un hater, forse "scandalizzato" dalla gonna corta, dalle calze a rete, dalla pancia nuda. "Che problemi hanno certe persone con le minigonne e i sexy look?" ha commentato Chiara Ferragni, che si è detta schifata dalla presenza di osservazioni come questa, ancora. "Questo significa essere donna e poter indossare quello che voglio. Cerca nel dizionario" ha concluso.