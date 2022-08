Tutte vogliono i naked dress: il più cercato sul web è l’abito effetto nudo con seno in vista Lyst segnala un’impennata di ricerche per gli abiti effetto nudo, in particolare per il Naked Dress di Jean Paul Gaultier: costa 590 euro e infatti è sold out.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova

Nude sì, ma per finta: sono gli abiti del momento, quelli più indossati da celebrities e influencer, più gettonati in passerella, più cercati in rete. Si tratta dei cosiddetti "naked dress", dunque "vestiti nudi": sono indumenti (ma anche accessori) che riproducono la nudità come stampa. Non solo: sono anche quelli che la riproducono in forma tridimensionale, dando a gioielli, borse o capi di abbigliamento la forma di parti del corpo umano. Al momento, il loro successo sta avendo un'impennata, come dimostra una ricerca di Lyst Index, piattaforma di ricerca nel mercato della moda.

Spopolano i "naked dress"

Pensiamo alle armature di Schiaparelli ammirate alla Paris Fashion Week o all'ascesa del brand Y/Project o ancora alla collaborazione tra Jean Paul Gaultier e l'artista Lotta Volkova. La prima Maison alle sfilate del'Alta moda parigina, lo scorso luglio, ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2022-23, dominata da corpetti "anatomici" con le ferme del seno in vista, gioielli-scultura, preziosi abiti nude. Chiara Ferragni ha sfoggiato spesso le audaci creazioni del brand: l'abito da sera coi piercing sui capezzoli a una cena di gala, il cappotto con seno in rilievo, gli iconici gioielli a forma di pancia, orecchie, seno.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Jean Paul Gaultier ha realizzato assieme alla fashion stylist Lotta Volkova la collezione The Naked Bikini: viene portata all'estremo l'estetica del noto stilista e sui capi troviamo dei capezzoli estremamente realistici disegnati sui tessuti. Ha indossato il bikini effetto nudo Kylie Jenner: sul sito ufficiale della Maison costa 374 euro. E ha indossato un capo della linea anche Chiara Ferragni: The Naded Top costa 390 euro e lo ha sfoggiato per ribadire il suo messaggio di libertà sul corpo femminile.

Chiara Ferragni in Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova

Glenn Martens (direttore creativo di Diesel) nella collezione Autunno Inverno 2022-23 del brand Y/Project ha omaggiato proprio i famosi trompe l'oeil di corpi nudi della collezione Primavera-Estate 1996 di Jean Paul Gaultier: ha fatto sfilare in passerella dei capi, riproducendo su di essi la stampa della collezione "Cyberbaba". Sembra che al pubblico piaccia particolarmente questa linea stilistica, forse proprio perché la liberazione dei corpi è un tema molto caldo e sentito; lo dimostra una ricerca di Lyst, fatta tenendo conto del comportamento degli acquirenti sulla piattaforma, comprese le ricerche, le visualizzazioni dei prodotti e le vendite.

Kylie Jenner in Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova

La classifica di Lyst

Lyst ha stimato un considerevole aumento nel volume di ricerche relative al naked dress: +430% nell'ultimo trimestre del 2022. La collezione frutto della collaborazione tra Jean Paul Gaultier e Lotta Volkova ha riscosso particolare interesse: ha colpito l'utilizzo delle forme umane, il modo di stamparle su tessuti leggeri e trasparenti, aderenti al corpo come tatuaggi.

in foto: naked dress Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova

Al terzo posto della classifica dei prodotti da donna più alla moda c'è proprio il Naked Dress di Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova. Costa 590 euro sul sito ufficiale, ma è sold out sia nella colorazione bianca che in quella nera. L'abito presenta la stampa trompe l'oeil del corpo nudo, con seno in vista. Insomma, l'effetto naked audace e provocatorio piace proprio a tutte, ma forse non a Instagram che continua a censurare i capezzoli femminili.