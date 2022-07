Chiara Ferragni come una diva a Parigi: il suo abito da sera ha i piercing sui capezzoli Chiara Ferragni è a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture e ieri sera, al termine del primo giorno di sfilate, ha partecipato a una cena di gala organizzata da Schiaparelli. Il suo abito da sera era chic e bon-ton ma all’altezza dei capezzoli aveva dei piercing gold.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture è un "appuntamento fisso" ed è per questo che lo scorso weekend ha messo fine alla sua vacanza in Salento per volare in Francia. Dopo aver spopolato col reggiseno di cristalli al primo evento di moda a cui ha partecipato, ha cominciato a presenziare alle sfilate di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24. Ha dato il via alla sua Settimana della Moda con lo show di Schiaparelli, al quale ha partecipato con la sorella Valentina, continuando poi con Dior. Ieri sera, invece, ha preso parte a una serata di gala esclusiva e sofisticata: sebbene fosse super elegante, ha trovato lo stesso un espediente originale per lanciare una delle sue provocazioni.

L'abito da diva di Chiara Ferragni

Schiaparelli è la Maison che ieri pomeriggio ha dato il via alle sfilate della PFW dedicata all'Haute Couture e per celebrare il successo dello show in serata ha organizzato anche una cena di gala esclusiva. Tra i numerosi ospiti noti non poteva mancare Chiara Ferragni, che in più di un'occasione ha sfoggiato i gioielli e gli accessori scultura del marchio, dai copricapezzoli d'oro alle scarpe-piedi. Per l'occasione l'imprenditrice ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo meravigliosa in versione diva. Ha indossato un lungo abito da sera total black di Schiaparelli, un modello-sottoveste in seta con le spalline sottilissime e le coppe drappeggiate decorate con degli audaci piercing dorati.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Chiara Ferragni con gli orecchini scultura

Naturalmente non sono mancati gli accessori scultura, ormai diventati il simbolo della Maison: Chiara ha infatti completato l'outfit con un paio di maxi orecchini dorati a forma di orecchio, messi in risalto da una treccia tiratissima ed extra long. Complici le extension applicate prima di partire dal suo parrucchiere di fiducia, la Ferragni a Parigi sta sfoggiando dei capelli lunghissimi.

Chiara Ferragni con gli accessori scultura di Schiaparelli

A rendere il look ancora più da diva sono stati i décolleté di vernici con la zeppa over e i guanti neri lunghi fino al gomito, declinati in una versione bondage in latex (su una delle dita ha portato anche un enorme anello di Schiaparelli a forma di dente). Insomma, la Ferragni è in assoluto la più desiderata della Fashion Week, dove ancora una volta sta dimostrando di essere un'indiscussa icona di stile.