Chiara Ferragni libera i capezzoli col top effetto nudo: “Il mio corpo, la mia scelta” Ogni donna dovrebbe scegliere liberamente quando si tratta del proprio corpo: è il messaggio nascosto nel nuovo look di Chiara Ferragni. Ha indossato il top con capezzoli realistici disegnati, ma ha ugualmente dovuto coprirli per non andare incontro a censura.

Con una sentenza storica, che sta facendo discutere il mondo intero, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di cancellare il diritto costituzionale di abortire. Saranno i singoli Stati a decidere e rendere o meno illegale l’interruzione di gravidanza. Questa notizia ha prepotentemente acceso il faro sui diritti negati alle donne, in primis quello di scegliere liberamente quando si tratta del proprio corpo. A Chiara Ferragni il tema sta particolarmente a cuore e lo ha ribadito con un look che nasconde un messaggio femminista.

Il messaggio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è molto impegnata nel sociale, in particolare quando si tratta di sostenere le donne: in passato si è esposta sul tema della violenza invocando maggiori tutele e leggi adeguate, è vicina alla lotta al patriarcato, sostiene la parità di genere soprattutto nel mondo dell'imprenditoria (ancora a forte connotazione maschile), sta dalla parte della libera scelta sul proprio corpo. Coi suoi look lo ha ribadito più volte. La canottiera portata senza reggiseno è più di una moda: è il suo modo per lanciare un messaggio di libertà.

Le donne hanno bisogno di riappropriarsi del loro corpo, di svincolarlo dallo sguardo maschile e dalla costante sessualizzazione a cui è sottoposto. Di recente, da paladina delle donne, ha ribadito forte e chiaro: "Il mio corpo, la mia scelta". Lo ha fatto posando in topless sui social, ma rigorosamente con le ciliegie sui capezzoli per non andare incontro alla censura. Con un nuovo look ha ribadito lo stesso messaggio, proprio in questi giorni così turbolenti in cui il dibattito sul tema è accesissimo.

Chiara Ferragni come Kylie Jenner

Di recente Kylie Jenner ha indossato un originale bikini "effetto nudo" con capezzoli realistici disegnati sul reggiseno. Il due pezzi è una creazione firmata Jean Paul Gaultier e appartiene alla linea nata in collaborazione con la stilista Lotta Volkova. Appartiene alla stessa linea anche il top che ha indossato Chiara Ferragni. La Jenner aveva puntato sul messaggio femminista (molto attuale) "Free the nipple" per la liberazione dei capezzoli.

La Ferragni si è invece concentrata sull'ugualmente attuale "My body, my choice". Il suo è un inno alla libertà che ogni donna dovrebbe avere di decidere liberamente sul proprio corpo. Sul sito ufficiale, The Naded Top costa 390 euro. L'imprenditrice lo ha abbinato a un paio di pantaloni bianchi firmati Zara e a sneakers Superga.

Data la politica molto restrittiva di Instagram sui capezzoli femminili (impone di coprirli, a differenza di quelli maschili), Chiara Ferragni si è adeguata: benché si tratti di capezzoli disegnati, li ha ugualmente coperti con dei cuoricini nel condividere le foto sui social. Non è mancata però la frecciatina, visto che ha fatto notare di aver invece potuto condividere la foto senza censure su Twitter.