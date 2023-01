Chiara Ferragni rilancia i pantaloni militari: sfida il freddo con vita bassa e ombelico in vista Nonostante il freddo di gennaio, Chiara Ferragni non rinuncia alla tendenza della vita bassa anni Duemila e rilancia i pantaloni maxi camouflage, in stile mimetico.

A cura di Beatrice Manca

Per Chiara Ferragni il 2023 si preannuncia ricco di emozioni e nuovi progetti: tra un mese esatto inizia il Festival di Sanremo, che la vedrà protagonista sul palco insieme ad Amadeus. Prima di tornare al lavoro, l'imprenditrice digitale si gode gli ultimi giorni di vacanza tra le coccole ai figli Leone e Vittoria e qualche giro di shopping. Come di consueto l'influencer ha condiviso i suoi look sui social, segnando definitivamente il ritorno dei pantaloni cargo "militari" in stile anni Duemila.

Il look griffato di Chiara Ferragni

Nonostante il freddo tipico di gennaio, Chiara Ferragni ha scelto comunque un look all'insegna delle tendenze anni Duemila che spopolano in passerella. In particolare ha indossato un pullover in cashmere color biscotto di Miu Miu, tagliato all'altezza delle costole. Il maglione è in vendita sul sito a 890 euro.

Chiara Ferragni indossa Miu Miu e The Attico

Al posto del cappotto o del piumino ha preferito una giacca in pelle Miu Miu della collezione Autunno/Inverno 2022-23: un capo unico, dal prezzo di 4mila euro.

La giacca in nappa Miu Miu

Ma il pezzo forte del look erano i pantaloni oversize con i tasconi: il modello cargo è il più cool della stagione. Chiara Ferragni li ha scelti con stampa camouflage, riportando in auge il controverso trend dei pantaloni mimetici. I cargo firmati The Attico costano 930 euro. Non è la sola: anche Kylie Jenner li ha indossati durante le sue vacanze invernali. È il momento di ripescarli in fondo all'armadio?

Pantaloni The Attico

La borsa con le tasche di Chiara Ferragni

Per completare il look Chiara Ferragni ha indossato un paio di Ugg, gli stivali pelosi tornati di moda (ma in versione mini e con la zeppa). In totale, il look di Chiara Ferragni vale quasi 6mila euro, senza calcolare la maxi borsa di lusso che indossa al braccio: si tratta di un modello color avorio di Chanel, la Cambon Multi Pocket bag, in vendita solo sulle piattaforme di resell online (con prezzi che sfiorano anche i 2mila euro!)

La borsa Chanel di Chiara Ferragni

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni ci ha abituati a look più casual e sportivi, con bomber e pullover cozy. Come ci stupirà sul palco dell'Ariston?