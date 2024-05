video suggerito

Chiara Ferragni dà un tocco floreale al look: la gonna-foulard è decorata con rose verdi Per un evento con la nota shoe designer Amina Muaddi, Chiara Ferragni ha scelto un look floreale all’insegna del verde sgargiante abbinato al nero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni in David Koma

Chiara Ferragni martedì è volata a Dubai, dove ha trascorso appena 24 ore (alloggiando in un hotel di lusso). Non ha rivelato il motivo del viaggio, ad oggi ancora top secret, ma ha lasciato intuire che la trasferta avesse alla base un progetto lavorativo importante. Appena rientrata a Milano è stata ospite di un evento, una serata speciale a cui ha preso parte con l'amica Chiara Biasi e pochi altri selezionati invitati. Ormai l'imprenditrice ha notevolmente intensificato la sua presenza agli appuntamenti del settore fashion: ha cambiato vita e strategia social, dopo un periodo in cui ha invece preferito restare un po' nell'ombra e dedicarsi solo alla famiglia, a ritrovare un proprio equilibrio.

Chiara Ferragni in David Koma

Il look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha preso parte a una serata organizzata da Amina Muaddi, shoe designer di fama mondiale amatissima dalle celebrity. Le stesse sorelle Ferragni ne hanno indossato le creazioni colorate e trendy in molte occasioni e come loro anche Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Kim Kardashian e Gigi Hadid. I suoi modelli di lusso (pumps, sandali, stivali) si distinguono per lo stile glamour e contemporaneo: dominano i colori sgargianti, le linee sensuali, le applicazioni scintillanti.

Abito David Koma

Il brand omonimo realizza anche borse e gioielli. Per l'occasioni, l'imprenditrice ha sfoggiato ai piedi proprio un paio di slippers del marchio: un modello verde fluo in plexiglass con inconfondibile tacco scultura. Costano 620 euro. Per l'abito la scelta è caduta su un altro brand molto noto tra le celebrity. Sono fan dei capi firmati David Koma per esempio Belén Rodriguez, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Beyoncé (che ha sfoggiato un suo abito agli Oscar 2022).

Leggi anche Chiara Ferragni, serata romana con la gonna trasparente che lascia la culotte in vista

Chiara Ferragni in David Koma

La scelta di Chiara Ferragni ha caduta su un minidress della collezione Primavera 2024, presentata alla London Fashion Week. Il designer georgiano si è concentrato su motivi floreali in silhouette, elementi decorativi e stampe legati al mondo bikers, una palette di colori sgargianti uniti a toni neutri. Insomma, un guardaroba molto femminile ma con echi da motociclista. Il mini abito dell'influencer è un modello strapless nero con fascia intorno alla vita a mo' di foulard, con rose stampate. Lateralmente ci sono due pannelli di tulle trasparente, che lasciano intravedere la pelle. Costa 1320 euro.

Scarpe Amina Muaddi