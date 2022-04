Amina Muaddi, chi è la stilista di scarpe (amica di Rihanna) di cui tutti parlano Amina Muaddi è la shoe designer delle star: Rihanna adora le sue creazioni e le indossa i famosi tacchi geometrici anche in gravidanza.

Le sue creazioni sono ai piedi di tutte le star internazionali: da Beyoncé a Lady Gaga, da Kim Kardashian a Gigi Hadid, fino a Rihanna, che in gravidanza non rinuncia ai tacchi alti. Parliamo di Amina Muaddi, shoe designer di origini giordano-rumene cresciuta in Italia. È stata lei a lanciare il tacco "piramidale" e le scarpe trasparenti che spopolano tra le celebrità, con i fiocchi lucenti sulla punta. Oggi il suo nome rimbalza da un social all'altro per un gossip fastidioso: un presunto flirt con il cantante ASAP Rocky, compagno di Rihanna. Un'ipotesi davvero poco credibile, considerando che le due donne hanno lavorato per anni insieme e ancora oggi Rihanna sfoggia le scarpe di Amina Muaddi in ogni occasione possibile, anche nei suoi sensuali look premaman.

Amina Muaddi ha studiato in Italia

"Da bambina non avevo accesso a nulla che avesse a che fare con la moda", ha raccontato la stilista in una lunga intervista a Vogue. Ha trascorso la sua infanzia in Giordania e nella Romania post-comunista, i paesi d'origine dei genitori. Tutto ciò che sa lo ha imparato dalle donne della sua famiglia e dal loro gusto personale ma è stato solo durante le vacanze in Italia che ha capito che la moda sarebbe stata la sua strada. Muaddi ha completato gli studi in Italia, dove per un periodo ha frequentato l'Istituto Europeo di Design. Ha iniziato a lavorare nell'editoria come fashion assistant, prima per L'Uomo Vogue e poi per GQ. Quando ha deciso di lanciare il suo marchio di scarpe è tornata in Italia, l’arte della calzoleria dagli artigiani della Riviera del Brenta.

Amina Muaddi

Amina Muaddi ha creato una linea di scarpe per Rihanna

Le scarpe di Amina Muaddi si riconoscono tra mille grazie alla particolare geometria del tacco "piramidale": stretto sopra e con una base quadrata. Questo non solo le rende più stabili, le rende uniche e inconfondibili, tanto da spopolare sui social. Nel gior di pochissimo tempo Muaddi è diventata la stilista di scarpe più desiderata dello show business e nel 2020 ha disegnato una linea di scarpe per Fenty, il marchio di moda di Rihanna. La popstar indossava già le sue scarpe e coinvolgerla nel team, ha spiegato, è stata una decisione naturale. La capsule collection conteneva sandali alla schiava in colori pop, con il celebre tacco geometrico.

Rihanna indossa scarpe Amina Muaddi

Le due sono ancora in ottimi rapporti, tanto è vero che Rihanna ha continuato a indossare i tacchi di Amina Muaddi anche ora che è incinta, avanzando sicura sul tacco dodici perfino con il pancione. L'ultima volta è stata pochi giorni fa, quando ha scelto un paio di pump sotto un look total pink. Motivo in più per archiviare i rumors sul tradimento di ASAP Rocky come chiacchiere da bar.