Rihanna, il look premaman total pink: mostra il pancione con reggiseno di spugna e volpe coordinata Rihanna è tornata a mostrare il pancione in gravidanza ma questa volta con un look total pink. Naturalmente ha puntato su qualcosa di tutt’altro che tradizionale, dal top-reggiseno di spugna al collo di pelliccia con il viso della volpe.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno ASAP Rocky e non potrebbe essere più felice e raggiante. Sebbene inizialmente avesse preferito tenere la notizia nascosta, da quando ha annunciato la gravidanza col piumino rosa aperto sul pancione non può più fare a meno di mettere le forme della dolce attesa in vista. È riuscita a rivoluzionare lo stile premaman tradizionale, dando prova del fatto che una donna può e deve esaltare la sua femminilità in un periodo tanto magico ed emozionante della vita. L'ultimo outfit sfoggiato sui social, ad esempio, è originale e glamour, lascia il ventre nudo e nasconde un dettaglio di pelo.

Rihanna col completo rosa in gravidanza

Dopo l'abito trasparente total black e il look scintillante con tanto di collana da pancione, Rihanna ha lasciato spazio ai colori accesi. Sui social ha postato le foto del suo nuovo look premaman e, sebbene sia tutt'altro che tradizionale, si rivelerà perfetto per le future mamme che vogliono essere super glamour in primavera. La popstar è tornata a mettere in mostra il pancione abbinando dei pantaloni rosa pastello a vita bassa e a zampa di Vetements a un top-reggiseno di spugna, modello che riprende un trend degli anni '90. Si tratta di un capo firmato Bottega Veneta, che sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 550 euro.

Il top Bottega Veneta

Il collo di volpe fucsia

Per completare il look premaman total pink Rihanna ha scelto altri due accessori in tinta, un paio di décolleté pitonati a punta di Amina Muaddi e un collo di pelliccia ecologica in fucsia fluo con il viso di una volpe sull'orlo. Non sono mancati i gioielli di diamanti di Briony Raymond, dal collier agli orecchini, e il make-up coordinato con un delicato e romantico ombretto rosa. L'unico accessorio in una diversa nuance? Il bomber, un modello corto in senape di R13 che ha portato sbottonato. La cantante ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra in pieno stile dea. Insomma, Rihanna non potrebbe essere più glamour: la gravidanza riesce a esaltare al massimo la sua bellezza e la sua sensualità.