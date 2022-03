Rihanna mostra il pancione con l’abito trasparente: riscrive le regole dell’abbigliamento premaman Rihanna è una vera diva della maternità: durante la notte degli Oscar ha partecipato al party di Beyoncé e Jay Z lasciando tutti a bocca aperta con un abito sexy e lingerie a vista.

A cura di Beatrice Manca

La gravidanza di Rihanna continua a infiammare le pagine di gossip: dopo l'annuncio a sorpresa la popstar ha sfoggiato look premaman all'insegna della sensualità. Altro che romantici abiti a fiori: Rihanna ha stupito tutti con abiti lingerie e top stringati. Ora è ufficialmente entrata nell'ultimo trimestre: presto darà alla luce il primo figlio, nato dalla relazione con Asap Rocky. Più il pancione cresce, più gli abiti diventato sensuali: Rihanna ha partecipato all'after-party degli Oscar di Beyoncé e Jay-Z lasciando tutti a bocca aperta con un abito lungo fino a terra.

Rihanna con l'abito trasparente

Rihanna è una vera diva della maternità: per un'occasione glamour come l'after party degli Oscar ha sfoggiato un look total black con lingerie a vista e i capelli lisci, lunghi fino alla vita. La popstar indossava un abito lungo con una parte superiore trasparente e una gonna in paillettes con lo strascico, completato da guanti scintillanti e maxi orecchini a cerchio.

Rihanna indossa un abito Valentino

Non si tratta di una creazione premaman ma di un abito appena sceso dalle passerelle: il look è firmato Valentino e fa parte della nuova collezione Autunno/Inverno 2022-2023 presentata alla Parigi Fashion Week.

Leggi anche Adriana Lima mostra il pancione alle sfilate di Parigi: il primo abito premaman è total black

Valentino Autunno/Inverno 2022–2023

Perché Rihanna mostra sempre il pancione

L'abito Valentino di Rihanna lasciava il pancione in bella mostra, un tratto in comune in quasi tutti i look premaman sfoggiati fino ad ora. Trasparenze, cristalli, lacci e tagli cut out: Rihanna ha completamente riscritto le regole dello stile in gravidanza, rendendolo sexy e trasgressivo. Lei stessa ha spiegato il motivo in un'intervista a Refinery29: "Quando le donne rimangono incinte, la società tende a farle sentire come se dovessero nascondere la sensualità perché in quel momento non sei sexy – ha detto – Io però non ci credo. Quindi sto provando cose che forse non avrei nemmeno avuto la sicurezza di provare prima di essere incinta". I suoi abiti quindi sono una lezione di body positivity: la sensualità è un modo di essere, non una taglia.