Rihanna mette in mostra il pancione col top stringato: il nuovo look premaman è dark Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno A$AP Rocky e, a giudicare dall’enorme pancione, non dovrebbe mancarle troppo al parto. Il suo stile premaman? È anti-convenzionale e rock e a dimostrarlo è il suo ultimo look dark e iper sensuale.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, lo ha annunciato a sorpresa poco più di una settimana fa, lasciando i fan senza fiato con delle splendide foto in cui ha messo per la prima volta il pancione in mostra. Aspetta il primo figlio dal compagno A$AP Rocky e, a giudicare dalle forme notevolmente modificate dalla gravidanza, non le dovrebbe mancare molto al momento del parto. La cosa certa al momento è che i suoi look premaman sono tutt'altro che convenzionali: ama i naturali cambiamenti legati alla dolce attesa e non perde occasione per mettere in risalto il ventre nudo. Di recente si è trasformata in una vera e propria dark lady, osando con dettagli iper sensuali e con una serie di accessori griffati.

Rihanna in total black col pancione nudo

Dopo il piumino pink dell'annuncio, Rihanna si è trasformata in una futura mamma dark. Si è lasciata immortalare dal fotografo Diggzy, sfoggiando un outfit total black che ha lasciato il meraviglioso pancione nudo in vista. Ha indossato una felpa crop col cappuccio di WARDROBE.NYC X Carhartt, l'ha abbinata a un paio di leggings con le staffe di The Attico e a dei décolleté neri con il cinturino gioiello. Il vero protagonista del look premaman è però il top nero iper provocante, un modello di Jean Paul Gaultier con delle sexy stringhe che partono dal collo e arrivano al ventre (dettaglio che ha rivelato anche l'iconico tatuaggio sotto al seno). Non sono mancati gli occhiali da sole scuri da diva firmati Balenciaga, le lunghissime collane gold e il rossetto scuro che ha aggiunto un ulteriore tocco rock.

Rihanna con top Jean Paul Gaultier e leggings The Attico

Lo stile di Rihanna in gravidanza

Rihanna non è mai stata un'artista convenzionale in fatto di stile e fin dagli esordi non ha mai esitato a mettere in risalto la sua innata sensualità. É però in gravidanza che sta dando il meglio di lei: come dimostrato fin dalla foto dell'annuncio, ama mettere il pancione in mostra ma, piuttosto che dare spazio ai soliti outfit premaman eterei e over, preferisce esaltare le forme iper femminili della dolce attesa con jeans e leggings a vita bassa, maxi collane che cadono sul ventre, scollature extra, piumini portati senza nulla sotto. Insomma, la popstar è una dea della maternità audace e moderna: ha dimostrato che una futura mamma può essere rock, provocante e soprattutto glamour.