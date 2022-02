Rihanna mostra il pancione: il look premaman con t-shirt oversize e guanti Rihanna ha condiviso sui social le prime foto del pancione, mentre passeggia per New York, e ne ha aggiunta una più intima, in bagno, con un look originale.

La notizia della gravidanza di Rihanna ha mandato in visibilio i fan: la popstar ha nascosto per mesi di essere incinta, quando alcune foto hanno confermato i gossip. Adesso però è lei stessa a mostrare le foto sui propri social, pubblicando alcuni scatti del pancione che cresce. Il bebé, primo figlio nato dalla relazione con A$AP Rocky, potrebbe arrivare già alla fine della primavera. Rihanna, imprenditrice multimilionaria grazie a Fenty Beauty e cantante di fama internazionale, non rinuncia allo stile neanche in gravidanza: nelle prime foto "paparazzate" indossava un piumino fucsia lasciato tatticamente aperto sulla pancia. Il nuovo scatto casalingo è con un look sportivo e un dettaglio inaspettato.

Il look premaman ‘casual' di Rihanna

Rihanna ha condiviso sui social le foto super glamour con Asap Rocky, in cui indossa un piumino Chanel e gioielli maxi di Christian Lacroix, e ne ha aggiunta un'altra, più intima. Ha pubblicato su Instagram una foto scattata in un bagno, dove la popstar solleva la t-shirt colorata per mostrare il profilo della pancia che cresce.

Rihanna con un piumino Chanel

Rihanna riesce sempre a stupire con i suoi look: anziché un romantico abito premaman ha scelto una t-shirt in stile "baseball" di Procell, uno degli indirizzi vintage più cool di New York. La maglia, arancio e blu elettrico, era completata da un paio di guanti in pelle arancioni. In tutte le foto – sia quella scattata al chiuso, sia quelle per le vie di New York – la popstar ha la stessa acconciatura: i capelli lunghi e ricci, con alcune ciocche tirate indietro in un mezzo raccolto alto sulla nuca. Forse quindi le immagini sono dello stesso giorno, ma mostrano due ‘anime' diverse della cantante. Rihanna ci ha appena dato due certezze: i guanti sono l'accessorio must have del momento e fino alla nascita del bebé ci stupirà con look premaman sempre più originali.