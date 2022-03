Rihanna in gravidanza con la collana da pancione: la cintura di diamanti è un inno alla femminilità Rihanna non ha alcuna intenzione di nascondere il pancione e non perde occasione per metterlo in mostra a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore ha deciso di esaltarlo con una collana di diamanti, una cintura gioiello dal profondo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato ASAP Rocky e non potrebbe essere più felice. Ha sempre vantato un animo audace e provocatorio e non sorprende che non abbia assolutamente modificato il suo stile a causa della dolce attesa, anzi, a ogni apparizione pubblica mette in risalto la sua femminilità mostrando il pancione. Body stringati, gilet pitonati, pellicce portate sbottonatepellicce portate sbottonate: il nuovo look della popstar è però un tantino diverso dal solito. Il motivo? Se da un lato il ventre è sempre nudo, dall'altro è stato decorato con una cintura gioiello dal profondo significato simbolico.

Il look premaman argentato di Rihanna

Rihanna potrà pure essere incinta ma non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi impegni professionali. Nelle ultime ore ha partecipato all'evento Fenty Beauty x Ultra Beauty a Los Angeles e per l'occasione ha sfoggiato uno dei suoi audaci e sensuali look premaman. Si è affidata ancora una volta a Coperni, scegliendo un total look della collezione Primavera/Estate 2022. Ha abbinato una gonna lunga e aderente tempestata di paillettes silver a un top incrociato in lycra con le maniche lunghe e un nodo al centro del décolleté (anche questo argentato). Ha poi tenuto i capelli lisci e legati in un mezzo raccolto, mettendo così in risalto il make-up in tinta.

Rihanna con la cintura gioiello di Messika

Il significato simbolico della cintura di diamanti di Rihanna

La vera chicca nell'outfit silver di Rihanna sono stati i gioielli. Oltre all'anello con la perla di Luxury Jewelry Atelier e al maxi bracciale di Camilla Dietz Bergeron, ha sfoggiato anche una "collana da pancione". A firmarla è stato il brand Messika, che ha disegnato una cintura di diamanti appositamente per lei, così da celebrare con un tocco scintillante le sue ultime settimane di gravidanza. Il gioiello, infatti, intende essere un inno alla femminilità e alla maternità ma senza rinunciare a un tocco audace e glamour. Chi più di Rihanna avrebbe potuto rappresentare meglio tutto questo?