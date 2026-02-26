Il significato simbolico della collana di diamanti e opale che Achille Lauro ha indossato a Sanremo 2026

Achille Lauro è stato tra i co-conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, dove ha incantato tutti con la sua eleganza e col suo talento. In quanti conoscono il significato simbolico della maxi collana di diamanti e opale che ha sfoggiato?

Achille Lauro è stato il grande protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, dove ha ricoperto l'inedito ruolo di co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Certo, si è anche esibito prima sulle note di 16 marzo e poi su quelle di Perdutamente, ma ha anche presentato diversi cantanti in gara, dando prova di grande talento. A rendere iconica la sua ennesima apparizione sul palco sono stati i look che ha sfoggiato, arricchiti da una serie di preziosi gioielli d'oro e diamanti. La collana con cui ha debuttato, in particolare, nasconde un significato e una storia molto particolari.

La collana di Achille Lauro è un omaggio alle bellezze italiane

La maxi collana indossata da Achille Lauro per la prima apparizione a Sanremo 2026 è firmata Damiani e fa parte della collezione di Alta Gioielleria Ode all'Italia, un tributo all'anima e alla bellezza del nostro paese. Attraverso materiali preziosi e design raffinato, la Maison ha interpretato le emozioni evocate dai luoghi iconici sparsi lungo tutto lo "stivale", celebrando così il profondo legame che lega il brand al suo territorio. Per essere precisi, il collier del cantante è stato inserito nell'esclusiva linea Dimore del tempo, ovvero quella ispirata alle città d'arte come Firenze, Roma e Venezia, dove le decorazioni, le simmetrie e i giochi di luce si rifanno ai loro palazzi e ai loro maestosi monumenti.

Collana Magnifica di Damiani

A chi si ispira il collier prezioso di Achille Lauro a Sanremo

Com'è fatto il maestoso collier di Damiani di Achille Lauro? Tempestato di diamanti e rubini incastonati in una base d'oro bianco, è contraddistinto da una grossa pietra opale pendente, la cui particolarità sta nelle sue sfumature cangianti che cambiano a ogni movimento. La collana è stata creata dalla Maison per celebrare Lorenzo il Magnifico, famoso mecenate, nonché figura simbolo del Rinascimento fiorentino. Ricchezza, opulenza e bellezza: la collana evoca un'epoca in cui creatività, cultura e splendore diedero vita a un ideale estetico senza eguali. Achille Lauro ha dunque approfittato dell'esperienza sanremese per rendere omaggio al nostro paese e lo ha fatto con uno stile super glamour.