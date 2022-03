Rihanna torna a mostrare il pancione: il nuovo look premaman è pitonato e vintage Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Asap Rocky e non potrebbe essere più bella. A ogni uscita pubblica non perde occasione per mettere in mostra il pancione, anche se è stato di recente che ha osato con le fantasie. Il suo nuovo look premaman? È all’insegna del pitonato e del vintage.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Asap Rocky e non potrebbe essere più raggiante. Da quando ha dato l'annuncio in piumino rosa non ha più smesso di mettere in mostra il pancione e a ogni apparizione pubblica lo espone con orgoglio, sfoggiando uno stile premaman tutt'altro che tradizionale. Nelle ultime ore è stata paparazzata tra le strade di Los Angeles e, nonostante non avesse nessun impegno ufficiale, ha ancora una volta dato spazio all'audacia tra maxi scollature, dettagli pitonati e accessori vintage.

Il look pitonato di Rihanna

L'ultimo look premaman di Rihanna? È audace e originale. La popstar ha infatti puntato su due capi della collezione Primavera/Estate 2022 di Acne Studios, ovvero un chiodo di pelle effetto used decisamente over e un gilet in stampa pitonata, lo ha portato abbottonato all'altezza décolleté ma con sotto solo un micro reggiseno a triangolo, così da lasciare in bella vista il pancione. Per completare il tutto ha scelto un paio di jeans neri, modello palazzo, di Vetements, li ha abbottonati sotto il ventre, in maniera tale da non comprimere le forme evidentemente modificate dalla dolce attesa.

Rihanna in Acne Studios

La borsa vintage di Rihanna

Nell'outfit premaman di Rihanno non sono mancati gli accessori griffati e preziosi. Ha sfoggiato la Graffiti Bag di Louis Vuitton (modello vintage del 2001) e degli stivali camperos total black di Celine. Per quanto riguarda i gioielli ha optato per una catena d'oro e diamanti di Patcharavipa e per una collana lunghissima di Briony Raymond New York, per la precisione un modello col medaglione decorato col simbolo del suo segno zodiacale. Chignon tirato e leggermente spettinato, occhiali da sole tra le mani e trucco appena accennato: Rihanna è una mamma anti-convenzionale e non perde occasione per dimostrarlo.