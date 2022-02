Rihanna, la festa di compleanno in pelliccia e codine: il cappotto vintage lascia il pancione nudo Rihanna ha compiuto 34 anni il 2 febbraio ma ha rimandato i festeggiamenti di qualche giorno. Ha celebrato la ricorrenza in un ristorante londinese di lusso e per l’occasione ha sfoggiato un look glamour e “peloso” che ha messo in risalto il meraviglioso pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna sta vivendo un momento davvero magico ed emozionante della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato A$AP Rocky e non potrebbe essere più felice e raggiante. Certo, inizialmente aveva preferito tenere nascosta la notizia della gravidanza ma, dopo aver fatto l'annuncio ufficiale con indosso un maxi piumino rosa, non ha più nascosto il pancione, anzi, lo ha esaltato con outfit audaci dai dettagli nude. Lo scorso 20 febbraio la popstar ha compiuto 34 anni e non ha voluto rinunciare ai festeggiamenti a causa della dolce attesa: ecco cosa ha indossato per il party organizzato a Londra con gli amici.

La festa di compleanno di Rihanna

Il 20 febbraio Rihanna ha compiuto 34 anni ma ha rimandato i festeggiamenti di qualche giorno, così da organizzare nei minimi dettagli una serata speciale e divertente. Essendo il suo primo compleanno da mamma, non poteva rimanere a casa ed è per questo che ha deciso di celebrare la ricorrenza nonostante le forme della gravidanza siano sempre più "ingombranti". La popstar ha riunito amici, fidanzato e persone care in un ristorante chic di Londra, lo Louie London, dove ha prenotato una saletta riservata. Nessun party folle, nessun eccesso e nessun brindisi alcolico, ha semplicemente cenato in compagnia e spento le candeline su una maxi torta al cioccolato circondata da dolcetti e micro gelati.

Rihanna in Gucci by Tom Ford

Rihanna con la pelliccia vintage per la festa

Per un evento tanto speciale non poteva mancare un look all'insegna del glamour. Rihanna ha lasciato parte del pancione scoperto, dimostrando per l'ennesima volta di non voler affatto rinunciare alla sua innata sensualità a causa della gravidanza. Il punto forte dell'outfit "premaman" è la pelliccia celeste portata sbottonata sul ventre, per la precisione un modello vintage della collezione Autunno/Inverno 1997-8ì98 di Gucci by Tom Ford. Lo ha abbinato a dei micro pantaloncini di jeans, così da lasciare anche le gambe nude. Per completare il tutto la cantante ha scelto un make-up scintillante e delle codine sbarazzine. In quante prenderanno ispirazione dal suo stile trendy e fashion durante la gravidanza?