Le sorelle Ferragni insieme a X Factor: Chiara, Francesca e Valentina coordinate con i micro top Chiara Ferragni ha assistito a X Factor insieme alle sorelle Chiara e Valentina: è gara di stile con pantaloni maxi e mini top a fascia.

A cura di Beatrice Manca

Serata tra donne per le sorelle Ferragni: Chiara, Valentina e Francesca hanno assistito insieme al terzo live di X Factor, il talent show di Sky. Fedez, marito dell'imprenditrice digitale, partecipa al programma in veste di giudice così le cognate hanno deciso di sostenerlo applaudendo in prima fila. Chiara Ferragni ha anche condiviso sui social alcuni fuori onda, come il litigio con Rkomi, e l'esibizione di Yungblud, ospite dello show insieme a Sangiovanni. La rimpatriata delle sorelle più famose dei social è stata (ovviamente) nel segno dello stile: hanno scelto look glamour e di tendenza, tutti con un elemento in comune.

Chiara Ferragni a X Factor con i guanti neri da diva

Chiara, Francesca e Valentina Ferragni hanno un legame speciale: sono spesso lontane per motivi di lavoro, ma approfittano di ogni occasione per passare del tempo insieme. La moda è una passione in comune e le loro apparizioni sono sempre glamour. Chiara Ferragni, influencer e designer di una linea che porta il suo nome, ha scelto un look total black per sostenere il marito Fedez a X Factor: pantaloni a vita alta e microtop a fascia con cristalli ricamati (probabilmente lo stesso top Miu Miu indossato anche al compleanno). Per completare l'outfit ha scelto un paio di opera gloves, i guanti lunghi fino al gomito, e un trench in pelle nera. Unico punto luce: i maxi orecchini argentati a goccia.

Chiara Ferragni in Miu Miu

Valentina Ferragni con la mini bag glitterata

La sorella Valentina Ferragni invece ha scelto un top bustier grigio scuro abbinato a pantaloni palazzo effetto stropicciato. Il look metropolitano – firmato Balenciaga – era impreziosito da una collana del suo brand, Valentina Ferragni Studio, e da una minibag Hourglass ricoperta da cristalli dorati. Ai piedi indossava mules con la zeppa, uno dei modelli più trendy della stagione: anche lei, come le sorelle, ha scelto un top senza spalline, lasciando collo e spalle nudi.

Valentina Ferragni in Balenciaga

Francesca Ferragni in crop top a X Factor

Francesca Ferragni ha scelto un look simile nelle linee, ma più casual: pantaloni palazzo color caffé con cintura sottile nera (uno dei modelli più cool della stagione) e crop top nero a maniche lunghe con la scollatura a barca che lasciava le spalle nude.

Francesca Ferragni a X Factor

Tutte e le tre le sorelle hanno seguito le tendenze del momento e, ovviamente, hanno condiviso una foto insieme dei loro look coordinati: tutti e tre con i pantaloni ampi e a vita alta con un top che lasciasse spalle, collo e torace nudo. Una cosa è certa: è il must have di stagione!