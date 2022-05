Chiara Ferragni regina di stile per i 35 anni: i look e la torta personalizzata per il compleanno Chiara Ferragni ha compiuto 35 anni il 7 maggio e ha passato l’intero weekend a festeggiare con amici e parenti a Palermo. Per la vacanza ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco tutti i look che ha sfoggiato per i pranzi e le cene di compleanno.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo weekend è stato davvero speciale per Chiara Ferragni: insieme alla famiglia e agli amici più cari è volata a Palermo e ha festeggiato il suo compleanno tra brindisi, visite in luoghi culturali e torte a forma di cuore. Ha compiuto 35 anni e ha voluto fare le cose in grande, basti pensare al fatto che la location scelta per la vacanza è un leggendario palazzo del XIX secolo. Per un'occasione tanto unica poteva mai rinunciare allo stile glamour e sofisticato che da sempre la contraddistingue? Assolutamente no: ecco tutti i look trendy, sensuali e audaci che ha sfoggiato negli ultimi giorni per i party e i pranzi all'aria aperta.

Dal micro reggiseno al look di pelle

Chiara Ferragni ha dato il via ai festeggiamenti per i suoi 35 anni il giorno prima del compleanno vero e proprio: ha aspettato la mezzanotte con gli amici e ha brindato e spento le candeline in loro compagnia durante una cena all'insegna del lusso. Cosa ha indossato per il primo party? Ha osato in fatto di sensualità con un mini reggiseno a triangolo tempestato di cristalli e dei pantaloni trasparenti. Il giorno successivo, invece, ha affrontato la pioggia con un trench verde di pelle, mentre in serata per la festa vera e propria ha fatto trionfare l'eleganza con un completo griffato total black.

Chiara Ferragni col micro reggiseno scintillante

La torta personalizzata di Chiara Ferragni

Sabato sera Chiara Ferragni ha celebrato i suoi 35 anni in gran stile. Accompagnata dal marito Fedez e dai figli Leone e Vittoria in versione paggetti, si è trasformata in una principessa dark con un completo scintillante firmato Miu Miu. L'imprenditrice ha abbinato una lunga gonna di raso a vita bassa a un crop top strapless, entrambi decorati con dei ricami floreali in tinta tempestati di paillettes.

Chiara Ferragni in Miu Miu

Per completare il tutto ha scelto dei guanti al gomito trasparenti ma con le stesse applicazioni scintillanti dell'outfit. Non è mancata la torta personalizzata con un messaggio che incarna la sua filosofia di vita. Chiara ha infatti spento le candeline su un dolce a forma di cuore che è stato decorato con la scritto "Make a wish and make it happen", ovvero "Esprimi un desiderio e realizzalo".

La torta personalizzata di Chiara Ferragni

La visita a Palermo in total white

I festeggiamenti per i 35 anni sono continuati anche la scorsa domenica, quando Chiara ha visitato Palermo con gli amici e la famiglia in total white. Pantaloni palazzo a vita alta, canotta a costine monospalla portata senza reggiseno e sneakers: il look bianco dell'imprenditrice si rivelerà perfetto per le giornate soleggiate della primavera. Ha aggiunto un tocco di colore solo con la giacca tabacco coordinata alla maxi cintura e con una borsa Dior fucsia con il logo a vista. Insomma, il compleanno della Ferragni è stata all'insegna del glamour: ora è pronta per tornare a Milano e per buttarsi ancora una volta a capofitto nel lavoro.