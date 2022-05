Chiara Ferragni, nude look per i 35 anni: festeggia a Palermo con cristalli sul seno e slip in vista Oggi Chiara Ferragni compie 35 anni e ha dato il via ai festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte durante una vacanza a Palermo. Per l’occasione ha puntato tutto sull’audacia: il suo nude look con triangolino di cristalli e pantaloni trasparenti è il trionfo della sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Chiara Ferragni: compie 35 anni e non potrebbe essere più soddisfatta della sua vita. In pochi anni è diventata una delle imprenditrici più famose al mondo, è riuscita a trasformare la passione per la moda in un lavoro e, come se non bastasse, è mamma di due splendidi bambini, Leone e Vittoria, i figli che ha avuto dal marito Fedez. Per festeggiare al meglio quest'importante traguardo ha organizzato una vacanza a Palermo in una location da sogno con amici e familiari e allo scoccare della mezzanotte ha spento le sue prime candeline. Per un'occasione tanto attesa poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no e ha sorpreso tutti con un nude look audace e prezioso.

Chiara Ferragni, la festa di compleanno a Palermo

Da quando è diventata famosa a oggi Chiara Ferragni ha sempre festeggiato i suoi compleanni "col botto", organizzando dei party spettacolari all'insegna del glamour, da quello passato a casa col salotto riempito di rose rosse a quello a Gardaland. Quest'anno ha deciso di passare l'intero weekend fuori: insieme al marito, ai figli e agli amici più stretti ha organizzato una vacanza a Palermo ed è proprio durante una cena organizzata ieri sera che ha spento le candeline allo scoccare della mezzanotte. Certo, probabilmente le celebrazioni non sono finite qui e continueranno anche durante la giornata odierna, ma tanto è bastato per lasciare i fan senza parole. In fatto di look, infatti, l'imprenditrice ha già dato il meglio di lei, sorprendendo tutti con audacia e sensualità

Chiara Ferragni in Ludovic de Saint Sernin

L'audace look di compleanno di Chiara Ferragni

Quale migliore occasione del compleanno per dare il meglio di sé in fatto di sensualità? Chiara Ferragni lo sa bene ed è per questo che per i suoi 35 anni si è trasformata nella regina dell'audacia. Ha sfoggiato un nude look firmato Ludovic de Saint Sernin, lasciando pochissimo spazio all'immaginazione tra trasparenze e dettaglio gioiello. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta in nero, un modello trasparente che ha lasciato l'intimo in vista, a un micro reggiseno a triangolo tempestato di cristalli silver. Per completare il tutto ha scelto una borsetta gioiello coordinata e un paio di sandali col tacco della Chiara Ferragni Collection (decorati sempre con i brillantini preziosi). Complici le temperature serali un tantino fresche, durante la cena non ha potuto fare a meno di coprirsi con un chiodo di pelle dall'animo rock. Questa sera per la seconda festa di compleanno riuscirà a superarsi ancora una volta?