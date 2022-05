Chiara Ferragni, compleanno con la pioggia: festeggia con il trench verde e i pantaloni in pelle Chiara Ferragni è volata in Sicilia, dove festeggia il compleanno tra le bellezze di Palermo e total look in pelle con dettagli di lusso.

A cura di Beatrice Manca

Compleanno bagnato, compleanno fortunato: Chiara Ferragni si trova a Palermo per festeggiare il compleanno con la famiglia e gli amici. Dopo aver visitato le bellezze della città si è goduta un pranzo in compagnia, spegnendo le candeline di una torta a tre piani. Anche se la giornata è stata all'insegna della felicità, il tempo non è soleggiato come ci si aspetterebbe dal mese di maggio.

Chiara Ferragni oggi compie 35 anni

La soluzione di stile? Un trench coat colorato, perfetto per rallegrare i look primaverili. Per il suo 35esimo compleanno l'imprenditrice cremonese ha scelto un look da vera dark lady, glamour e griffato.

Il look di compleanno di Chiara Ferragni è da dark lady

Per festeggiare il compleanno Chiara Ferragni è volata in Sicilia insieme alla famiglia e agli amici più stretti. Con lei c'è il marito Fedez, i figli Vittoria e Leone (che hanno volato con look coordinati) e la sorella Valentina. L'influencer ha una vera e propria passione per la Sicilia (si è sposata qui) ma questa volta il tempo non è stato soleggiato e caldo come ci aspettava. Se per la prima sera ha scelto un look nude con reggiseno di cristalli e pantaloni trasparenti, per la giornata di sabato ha scelto un outfit "antipioggia": top nero smanicato, pantaloni in pelle e anfibi.

Chiara Ferragni e Fedez a Palermo

Il trench verde prato di Chiara Ferragni

Per completare il look ha scelto dettagli di lusso: una borsa Constance di Hermès nera e un trench verde brillante con i bottoni a contrasto, l'unica pennellata di colore del look. Il trench coat è la tendenza della primavera 2022 ed è il capo furbo da portare sempre in valigia: in caso di pioggia ripara e aggiunge un tocco chic al look. Il verde prato è il colore di tendenza della stagione ed è perfetto abbinato al nero.

Chiara Ferragni a Palermo

Con ogni probabilità si tratta di un modello firmato Bottega Veneta, in vendita sul sito al prezzo di 5.750 euro.

trench Bottega Veneta

Il clou dei festeggiamenti dovrebbe essere questa sera, con un grande party: come ci stupirà la festeggiata?