Moda primavera 2022, il trench è il capo da avere: guida ai modelli e agli abbinamenti di tendenza Il trench è sinonimo di eleganza senza tempo: i modelli di tendenza della primavera 2022 sono oversize o corti, beige chiaro o neri, da abbinare con inediti accessori pop.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Miu Miu, Salvatore Ferragamo, Burberry, Tory Burch

Classico, ma con un tocco contemporaneo. Che sia la tinta rosa pop, l'orlo sfrangiato o la variante in vernice. Ancora una volta il trench coat domina le passerelle Primavera/Estate 2022 e si conferma una caposaldo dello stile, tra i capi ideali da indossare da primavera. Amato dalle dive di ogni epoca, glorificato dal cinema e sfoggiato perfino dalle principesse, il trench è il capo in cui investire: non passa mai di moda, si abbina praticamente a tutto e ripara dalla pioggia con eleganza. Da Miu Miu a Fendi, passando ovviamente per Burberry, la moda della stagione rivista silhouette e colori del classico impermeabile, rendendolo un must have.

Come indossare il trench beige per la primavera 2022

Il trench è sinonimo di eleganza senza tempo: la moda 2022 aggiorna le silhouette con toni leggeri e tagli minimalisti. Partiamo dai capisaldi: Burberry propone una nuova versione del suo iconico trench in gabardine di cotone bespoke, in un beige rosato e luminoso. Questa primavera il trench si indossa come un abito, con sandali con il tacco e pochette abbinata. La variante casual? Con jeans delavé o pantaloni in colori pop, dal verde lime al viola, che danno un tocco contemporaneo.

Il trench Burberry

Miu Miu completa outfit preppy con un impermeabile dalla linea rigorosa, con l'ormai iconico orlo sfrangiato: classico e inaspettato al tempo stesso. Tod's lo propone in versione corta, con accessori rosa cipria, perfetto per i look romantici della bella stagione. Quelli di Fendi e Alberta Ferretti invece sono extralong, da abbinare a pantaloni dalla linea oversize ton-sur-ton, per un look rilassato e chic al tempo stesso.

Tod’s

Il trench nero sulle passerelle Primavera/Estate 2022

Le passerelle estive segnano anche il ritorno del trench nero, una variante misteriosa da sfoggiare a prescindere dalle stagioni. Prada propone una versione in pelle effetto used perfetta 265 giorni l'anno, da usare ancora e ancora in autunno e in inverno. Tory Burch invece propone il trench in vernice spalmata, stretto in vito da una cintura, mentre Salvatore Ferragamo fa sfilare dark lady metropolitane fasciate in trench, foulard e occhiali da sole.

Il trench nero di Salvatore Ferragamo

Il trench nero è la soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare al total black neanche in primavera, ma da alleggerire con lampi di colore: minibag dai toni fluo abbinate ai sandali, camicie bianche e maxi bag in pelle chiara. Anche Audrey Hepburn, che rese leggendario il trench in Colazione da Tiffany, approverebbe.